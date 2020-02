"Ma da quant'è che non mangi?" Marco Masini fa infuriare Elodie

La settantesima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio, è di nuovo al centro dell'attenzione mediatica. Questo per via di una lite, che, secondo Tpi - sarebbe avvenuta tra due cantanti ammessi alla gara dei Big dell'evento. Parliamo di Marco Masini ed Elodie Di Patrizi. Stando a quanto riportato dalla nota fonte sul presunto retroscena il cantautore toscano avrebbe rivolto un insolito saluto all'ex allieva di Amici di Maria De Filippi. E il gesto in questione avrebbe indispettito la cantante, tanto da farla reagire bruscamente.

Durante la kermesse Masini avrebbe incrociato e salutato Elodie dietro le quinte - prima che arrivasse il turno di lei di esibirsi- rivolgendole delle parole allusive al suo corpo androgino: “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?“ . Una battuta che sarebbe proprio parsa così.

La cantante capitolina, infatti, non avrebbe digerito il saluto del collega, ritenendo che il gesto di quest'ultimo rappresentasse un'illazione avanzata su un suo sospetto stato di anoressia. La 29enne, non riuscendo a contenere tutta la sua rabbia, avrebbe di tutta risposta riservato al cantautore 55enne una strigliata. La lite si sarebbe, tuttavia, conclusa ben presto, con una riappacificazione tra i due artisti. E a fare il primo passo è stata, a quanto pare, Elodie Di Patrizi, rivolgendo direttamente le sue scuse a Marco Masini.

Alla luce di quanto rilasciato da Elodie in un'intervista concessa nel corso della settimana sanremese, verrebbe da pensare che il retroscena riportato da Tpi sia credibile. In una confidenza fatta a Blogo, l'intervistata si era detta infastidita dalle critiche ricevute da chi la "considererebbe 'troppo magra'".

