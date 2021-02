Maria Elena Boschi dichiara il suo amore per Giulio Berruti

Non teme critiche Maria Elena Boschi che ospite a Live non è la d’Urso ha parlato a lunga di politica ma anche di argomenti più leggeri, come del suo amore per l’attore Giulio Berruti. Una coppia che era stata accolta da tutti in maniera molto insolita e che era uscita allo scoperto solo grazie ai numerosi servizi fotografici che ritraevano i due felici durante cene a lume di candela o gite al mare sulla moto di lui.

E se fino a poco tempo fa aveva mantenuto il più stretto riserbo ora invece non teme critiche nel parlarne. “ Sono innamorata, Giulio è dolce e c'è sempre ”, ha raccontato a Barbara d’Urso. Così tra l’idea che ha sui vaccini e quella sull’avvento di Mario Draghi ha anche soddisfatto la curiosità di molti sulla sua vita privata.

“ E’ confortante sapere che qualsiasi cosa succeda torni a casa la sera e lui c’è ”. Una frase che ha confermato anche il fatto che i due vivono ormai stabilmente insieme. In molti hanno visto in queste esternazioni inaspettate un vero e proprio gesto d’amore nei confronti del suo compagno. Forse un preludio a qualcosa di più strutturato e stabile come potrebbe essere il matrimonio?

Sono in molti a pensarlo e anche a scriverlo sui social visto che per lunghi anni Maria Elena aveva dichiarato di aver sacrificato la sua vita per la carriera. Ovviamente da ex ministro ha dato anche il suo parere sulla situazione politica: “ Italia Viva vuole un governo composto di persone che sanno quello che fanno, sanno dove mettere le mani, perché non possiamo perdere tempo, ci servono persone competenti. Il ministro dello Sport Spadafora ha detto 'dopo 17 mesi al governo ho capito cosa è lo sport', mi piacerebbe avere ministri che sanno quello che fanno prima ancora di entrarci in quel ministero. Il futuro del commissario Domenico Arcuri? Lo vedrà il governo ”.