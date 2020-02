Maria Grazia Cucinotta sta meglio: "È una delle tante vittime di questa influenza"

Solo un grande spavento per Maria Grazia Cucinotta, che ieri è stata trasportata in ambulanza presso l'ospedale di Castellammare di Stabia dopo essere stata colta da un malore prima di una replica dello spettacolo Figlie di Eva.

Sono stati attimi di panico quelli vissuti a ridosso della piece teatrale con la quale l'attrice è in tournée insieme a Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi. Maria Grazia Cucinotta è arrivata presso il Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia nel tardo pomeriggio e le sue condizioni di salute apparivano già non ottimali ma nulla che lasciasse intendere il tracollo da lì a poche ore. L'attrice accusava un lieve malore ma nulla che poteva impedirle di entrare in scena. È una professionista esperta e ben consapevole delle sue possibilità e dei suoi limiti, quindi nessuno ha avuto modo di preoccuparsi e la preparazione dello spettacolo è proseguita regolarmente.

Tuttavia, nel corso delle ore lo stato di salute di Maria Grazia Cucinotta è andato man mano peggiorando, finché l'attrice non è riuscita più a tranquillizzare il suo staff. A quel punto mancavano una manciata di minuti alla messa in scena ma con la Cucinotta in quelle condizioni si è reso necessario chiamare con urgenza il medico di sala, che si è precipitato nel camerino dell'attrice prima di chiamare un'ambulanza. Sono bastati pochi minuti a medico per acconsentire al trasporto di Maria Grazia Cucinotta presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.