Marica Pellegrinelli affranta per la sua Bergamo

L'emergenza coronavirus ha registrato nel Belpaese 63.927 casi totali di contagio e 6.077 morti. Questo, stando al relativo bollettino fornito dalla Protezione civile e aggiornato allo scorso 23 marzo. E, alla luce dei significativi aumenti di contagiati e vittime registratisi in Italia per via del patogeno, molti vip hanno voluto sensibilizzare indistintamente tutti a fare prevenzione del Covid-19, che sta mettendo in ginocchio il Belpaese e il resto del mondo. Tra cui, l'ex seconda moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli. Riattivandosi tra le sue ultime Instagram story, la modella originaria di Bergamo, non a caso, non ha lesinato parole sui difficili giorni di quarantena che sta vivendo l'Italia, rivolgendo un nuovo messaggio al web.

“Scusate se non mi faccio vedere da un po’- ha esordito nel suo intervento, per poi palesare le sue sensazioni maturate alla luce delle vittime del coronavirus registratesi nella sua città natale -. Io sono di Bergamo. Quindi, si fa finta che vada tutto bene. Sui social siamo tutti allegri e e sorridenti. Però, in realtà, siamo tutti preoccupati".

Dalle ultime dichiarazioni rilasciate dalla Pellegrinelli in rete, circa la pandemia di Coronavirus, trapela un invito -destinato al web- a non giudicare nessuno in base alle apparenze, rispetto alle reazioni più disparate della gente alla pandemia di coronavirus. E non è la prima volta che l'ex moglie di Ramazzotti si pronuncia sull'emergenza che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale.

Marica Pellegrinelli sensibilizza il web

Nella descrizione di un suo nuovo scatto realizzato per Vanity fair e condiviso di recente con il web su Instagram, Marica Pellegrinelli aveva rilasciato un messaggio di supporto per la sua città natale, la regione Lombardia e il resto d'Italia. "Il nuovo numero di @vanityfairitalia - scriveva- sarà disponibile gratuitamente a Milano e in tutta la Lombardia per due settimane: è intitolato #iosonomilano – Uniti per fermare il virus. L'hashtag #iosonoMilano non riguarda solo il capoluogo lombardo. Ma è un appello di forza e coesione per chi è stato colpito duramente e per i milioni di persone che stanno affrontando o che affronteranno questa emergenza. Al fine di creare quindi un movimento di sensibilizzazione nazionale, hanno deciso di intraprendere la campagna #iosonolamiacittà. Fatelo anche voi da casa. Taggate voi stessi e/o le bellezze della vostra città d’origine o di scelta di vita. Grazie @marchettisimone @airoldi @es_pr_communication. P.S.: #iorestoacasa #iosonobergamo".