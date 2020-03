Marica Pellegrinelli di nuovo single? È finita con Charley Vezza

Secondo recenti indiscrezioni, Marica Pellegrinelli sarebbe nuovamente single: la sua storia con Charley Vezza, infatti, si dice sia ormai finita da qualche settimana.

La ex moglie di Eros Ramazzotti, che era stata bersagliata dal popolo della rete dopo la fine del matrimonio con il cantante, ha sempre preferito non dare seguito alle polemiche evitando in ogni modo di replicare o lasciare commenti riguardanti la sua vita privata. Era stato Ramazzotti, invece, a prendere le sue difese e a mettere a tacere le accuse nei confronti della sua ex moglie.

Dopo poco tempo dalla fine del matrimonio, poi, la Pellegrinelli uscì allo scoperto con Charley Vezza e sembrava che i due avessero intenzioni davvero serie. Poco tempo dopo la notizia della liaison, infatti, si diffuse il gossip riguardante la loro presunta convivenza, mai confermata né smentita dai diretti interessati. Negli ultimi periodi, però, Marica e Charley non si fanno vedere insieme da un bel po’ di tempo e il settimanale Diva e Donna ha confermato la rottura per motivi legati al loro stile di vita, diametralmente opposto e, quindi, inconciliabile.

Secondo il rotocalco di cronaca rosa, infatti, la Pellegrinelli e Vezza si sarebbero detti addio perché lei, madre di Gabrio Tullio e Raffaela Maria, avuti da Eros Ramazzotti, preferisce una vita meno mondana e più tranquilla rispetto a quella del compagno, sempre in viaggio e amante della movida. Da queste differenze incolmabili, dunque, sarebbe derivata la decisione di dirsi addio per sempre.

Marica, dunque, secondo i ben informati sarebbe nuovamente single, così come l’ex marito Eros Ramazzotti che, dopo una serie di rumors riguardanti suoi presunti flirt, ci ha tenuto a chiarire di non essere sentimentalmente impegnato e di voler tutelare ad ogni costo la sua vita privata.