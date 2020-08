Marina La Rosa: "Casalino omosessuale? Al Gf diceva di non esserlo, non era pronto"

Sono trascorsi 20 anni da quando il primo nucleo di 10 concorrenti del Grande Fratello ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Era un esperimento sociologico, prima che un evento televisivo. Non si conoscevano le reazioni del pubblico e non si potevano nemmeno prevedere. Non c'erano i social e per i 10 fortunati (ma anche coraggiosi) era un vero salto nel vuoto. Dall'anno successivo non è più stato così e forse la prima edizione del padre di tutti i reality, condotta da Daria Bignardi, è stata davvero la prima e l'ultima vera esperienza reale per i partecipanti. I loro nomi sono indelebili per gli appassionati di tv. Pietro Taricone, Cristina Plevani, Lorenzo Battistello, Sergio Volpini, Roberta Beta, Salvo Veneziano, Rocco Casalino e Marina La Rosa sono entrati di diritto nella storia della televisione italiana.

Il 14 settembre 2020 prenderà il via una nuova edizione del Grande Fratello Vip, esattamente dopo 20 anni dalla prima del 2000 e Marina La Rosa ha voluto ricordare la sua esperienza, raccontando aneddoti interessanti e inediti anche su Rocco Casalino, oggi portavoce del presidente del Consiglio. " Con Rocco parlavamo di omosessualità, lui sosteneva di non esserlo. Non era pronto ", dice oggi a Libero Marina La Rosa, ai tempi da tutti soprannominata gatta morta. Durante i 100 giorni nella Casa, Marina creò un bel legame con Rocco Casalino. All'epoca, il portavoce di Giuseppe Conte era un giovanissimo ingegnere lungagnone, capace di esprimersi in più lingue, dalle altissime ambizioni. Puntava in alto Rocco Casalino ma negava, a se stesso e agli altri, la sua omosessualità, oggi pubblica.

Ha conquistato la stima di alcuni compagni di avventura al Grande Fratello per la sua furbizia, almeno questo è quanto riferiscono gli ex concorrenti che hanno condiviso con lui una parte del percorso al Grande Fratello. A tal proposito, a Libero Marina La Rosa ricorda un episodio che ha cambiato per sempre la politica della pubblicità all'interno del reality: " Era uno dei più intelligenti e simpatici. Una mattina prese in mano un vasetto di yogurt, mostrò l'etichetta e disse: 'Mangiatelo anche voi'. Noi abbiamo riso. Il giorno successivo hanno tolto i marchi da tutti i prodotti, e le sigarette venivano consegnate sfuse ". Rocco Casalino pare abbia preso parte al gruppo Whatsapp dei suoi ex coinquilini fino allo scorso marzo, quando poi è uscito per non avere distrazioni nel momento più caldo di gestione della pandemia.

Se Casalino è scemo, non vuol dire che lo sia pure io