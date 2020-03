Gf Vip, Adriana Volpe ​potrà contattare la famiglia: "Motivi personali"

La lettera che Adriana Volpe ha ricevuto dal marito durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha creato una situazione surreale all'interno della casa. La conduttrice non ha preso bene le parole dell'imprenditore Roberto Parli con il quale è sposata dal 2008 e ha una figlia, Giselle. La missiva ha messo in agitazione la Volpe tanto da spingere la produzione a fare un'eccezione al regolamento, consentendo ad Adriana di entrare in contatto con la sua famiglia.



Nel corso dell'ultima diretta del reality Alfonso Signorini ha fatto leggere ad Adriana la missiva che il marito le ha scritto dopo due mesi di assenza. Una lettera decisamente particolare dove l'uomo non ha nascosto il suo disappunto per alcuni atteggiamenti tenuti dalla compagna. Le parole dell'imprenditore si riferirebbero alla vicinanza tra Adriana e Andrea Denver, nata durante la realizzazione del calendario e proseguita tra scherzi e apprezzamenti da parte del modello, che non ha mai nascosto l'attrazione per la bella presentatrice.



Dopo aver letto le parole del marito, Adriana Volpe è rimasta turbata e già in diretta, ad Alfonso Signorini, aveva mostrato tutta la sua frustrazione: " Qua dentro è tutto difficile, all'inizio non ci spogliavamo nemmeno, ora facciamo la doccia in costume con due persone che pedalano. Io sono sempre attenta anche a non far trasparire dei momenti di sconforto ". Con il passare dei giorni però la Volpe ha mutato il dispiacere per le parole scritte dal marito in rabbia e nelle ultime ore alcune sue dichiarazioni, che le stanno facendo mettere in discussione la sua famiglia, hanno convinto la produzione a fare qualcosa. Poche ore fa il Grande Fratello ha emesso un comunicato ufficiale dove spiega: " Oggi pomeriggio la produzione di Gf Vip ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia ". Nella nota ufficiale si intuisce che la produzione abbia permesso ad Adriana di entrare in contatto con il marito, ma non fisicamente. Con ogni probabilità la conduttrice avrà modo di spiegarsi con il compagno con una telefonata, che potrebbe essersi già svolta proprio nel pomeriggio. Tutto mentre è stato reso noto che la casa, causa emergenza coronavirus, rimarrà fino alla fine del programma off limits a nuovi ingressi sia a nuovi concorrenti sia a familiari degli inquilini.