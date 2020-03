Mark Blum vittima del Covid-19, il messaggio di Madonna: "Il virus non è uno scherzo"

L'emergenza globale coronavirus ha registrato nel mondo 381.598 casi positivi di contagio e almeno 16.559 morti, stando al relativo bollettino fornito dalla Johns Hopkins University e aggiornato al 24 marzo. E, sempre secondo il bollettino in questione, i soggetti guariti dall'infezione da Covid-19 sono, complessivamente, 101.806. Tra i decessi provocati dal patogeno, si è registrata lo scorso 26 marzo la morte di un attore newyorkese di fama mondiale. Si tratta di Mark Blum. L'artista, apparso di recente nella famosa serie televisiva americana You, si è spento all'età di sessantanove anni, per l'aggravamento delle sue condizioni di salute dovuto all'infezione da coronavirus contratta. A confermare la notizia in questione, sono stati i membri della Playwrights Horizons, ovvero la compagnia teatrale per la quale lavorava il compianto attore.

Così come ha riportato la moglie, in un intervento concesso a The Hollywood Reporter, Mark Blum è venuto a mancare all'ospedale New York-Presbyterian. Per la serie televisiva You, dal genere thriller psicologico e basata sul romanzo omonimo You ('Tu', ndr), l'attore aveva interpretato il ruolo di Ivan Mooney. La perdita di Blum ha gettato nello sconforto non solo i familiari, ma anche i fan dell'artista. Mark diventava popolare nel 1985, lavorando da interprete per la commedia drammatica Cercasi Susan Disperatamente (Desperately Seeking Susan, ndr), insieme a Madonna e Rosanna Arquette. Oltre ad aver preso parte a You, per gli amanti del piccolo schermo era stato ingaggiato anche nei rispettivi cast delle serie tv CSI: Miami e I Soprano. E, nel corso della lunga carriera artistica, era riuscito inoltre a prendere parte ad alcuni spettacoli teatrali, come Lost In Yonkers, My Thing of Love, Twelve Angry Man e The Graduate.