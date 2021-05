"Non volevo fare del male a Lady D." Il giornalista non chiede scusa

Martin Bashir ha rilasciato una dichiarazione al Sunday Times, in cui si scusa per il dolore provocato dalle conseguenze dell’intervista a Lady Diana, nel 1995 e tenta una debole difesa. Il giornalista afferma: “Non ho mai voluto fare del male a Diana in alcun modo e non credo di averlo fatto” e prosegue: “Sono profondamente dispiaciuto” .

La difesa di Martin Bashir

Bashir, pur mostrando un certo pentimento, non ci sta a passare per colpevole e sottolinea: “Tutto quello che abbiamo fatto riguardo all’intervista è stato come voleva lei. Dal momento in cui voleva lanciare un avvertimento al Palazzo reale a quando è stata trasmessa, fino al suo contenuto” . Bisognerebbe, tuttavia, far notare a Martin Bashir che Lady Diana avrà anche organizzato l’intervista come meglio credeva, ma non è stata libera di decidere se farla o meno, visto che la sua volontà, ci dice l’inchiesta, è stata frutto di una manipolazione.

È stato Bashir a far credere alla principessa che i suoi più stretti collaboratori volessero tradirla e per rendere inattaccabile la sua bugia le presentò le false ricevute di pagamento effettuate dai servizi di sicurezza britannici per comprare informazioni riservate da due membri del suo staff. È stato ancora Bashir a mostrare alla principessa il falso documento sanitario che attestava l’avvenuto aborto di Tiggy Legge-Bourke, tata di William e Harry. Diana era invidiosa della donna e sospettava che avesse una relazione con Carlo. Quella ricevuta non fece altro che dar corpo alla sua paura peggiore, cioè che quel figlio mai nato fosse di Carlo. Questo è ciò che risulta dall’inchiesta.

Un uomo distrutto

La giornalista che ha raccolto l’intervista di Bashir, Rosamund Urwin, lo definisce “un uomo distrutto” , ma dice anche: " Ho percepito che non fosse così pentito come uno potrebbe essere in quella circostanza. Se stai cercando una giustificazione, piuttosto che scusarti, ciò mi sembra un problema” . Bashir replica alle accuse di Charles Spencer, fratello della principessa del Galles, il quale ha addirittura sostenuto che quell’intervista sia stata la causa indiretta della morte di Lady D.

A proposito delle ricevute false il giornalista ammette: “Naturalmente mi dispiace, è stato un errore, ma non ha influenzato nulla. Non ha avuto alcune influenza su Diana né sull’intervista” . Inoltre aggiunge: “Capisco la motivazione [del conte Spencer] ma caricare sulle mie spalle la tragedia, la difficile relazione tra la royal family e i media è irragionevole. L’ipotesi che io sia il responsabile è irragionevole e ingiusta” .

Perdono