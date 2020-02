Martina Nasoni contro Daniele: "Critica 'Uomini e Donne' poi fa il tronista"

Sono lontani i tempi in cui Martina Nasoni e Daniele Dal Moro amoreggiavano sotto l'occhio indiscreto delle telecamere del Grande Fratello 16. Oggi tra i due è in corso una guerra fredda che a tratti sfocia in attacchi mediatici senza limiti. L'ultimo in ordine di tempo ha visto protagonista la vincitrice del Gf 16 che, intervistata in esclusiva da Giada di Miceli a " Non succederà più" su Radio Radio, dopo una prima titubanza si è scagliata contro l'ex per la sua incoerenza.

Dopo la fine della loro relazione, nata nella casa del Grande Fratello 16, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno prese strade diverse, ma quella che sembrava una rottura consensuale si è trasformata in una vera e propria battaglia social senza esclusione di colpi. L'ingresso dell'ex gieffino nella trasmissione di Maria De Filippi, "Uomini e Donne", ha fatto sbottare la Nasoni che, durante l'intervista a Radio Radio, non si è trattenuta. La Di Miceli ha stuzzicato l'ex gieffina chiedendole: " È normale che lui si sia seduto sul trono? ", scatenando la risposta piccata di Martina: " Non è normale per come si è sempre definito anche con me, per la persona che ha sempre rivendicato di essere. Diceva che sarebbe stato un percorso fuori dai suoi canoni ideali. Lui diceva che era una persona un po’ particolare, che aveva bisogno di tempo. Anzi quando uscirono degli articoli che riguardavano me e la mia possibile partecipazione a Uomini e Donne sono stata abbastanza insultata e criticata da lui. Diciamo che sto trovando un po’ di incoerenza ".

Quello che è certo è che la vincitrice del Grande Fratello non sta guardando il percorso televisivo del suo ex: " Non lo sto guardando molto perché non mi interessa. Non voglio vedere niente. Sono catapultata in un altro mondo. E non credo che possa trovare una persona lì… glielo auguro, per carità" . Martina Nasoni si è mostrata risentita delle parole espresse da Daniele Dal Moro dopo la loro rottura confessando che lui " certe parole se le poteva certamente risparmiare, mi sono sentita attaccata ". Ora, a distanza di tempo lei, quel trono, lo accetterebbe serenamente se Maria glielo proponesse e scherza: " Fuori uno dentro l’altro! ".