"Torno dalla mia giovane ex..." E Boldi adesso sfida le sue figlie

" Possibile che sia così difficile comprendere che Cipollino ha bisogno di amore?" , Massimo Boldi scherza nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, ma il suo dubbio svela molto di più. L'attore ha confessato di essere tornato insieme alla sua ex fidanzata, Irene Fornaciari, imprenditrice lucchese di 41 anni, nonostante il giudizio contrario delle figlie Micaela, Marta e Manuela.

L'ho fatto per lei -

- Ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto

Massimo Boldi - che sta per tornare sul piccolo schermo con l'ultimo cinepanettone "In vacanza su Marte" girato insieme a- ha resistito solo quattro mesi lontano dalla sua giovane e bella compagnia. Lo scorso luglio l'attore aveva annunciato la fine della relazione con Irene. Un allontanamento voluto da lui per la grande differenza di età. "aveva dichiarato lo scorso luglio sempre sulla rivista". A pesare sarebbero stati i 34 anni di differenza tra i due, ma oggi si scopre che dietro c'era anche altro.

Alla rivista Oggi, che lo ha intervistato in esclusiva, Massimo Boldi ha raccontato del suo ritorno di fiamma con Irene avvenuto nelle ultime settimane: " Intorno a me c’è un mondo che mi protegge, lo so. Ma al contempo sento che mi imbriglia. Quando ho lasciato Irene dissi chiaramente alle mie figlie che lei sarebbe rimasta nella mia vita comunque ". Nonostante la Fornaciari, 41 anni, sia stata accolta a braccia aperte dalla famiglia di Massimo Boldi qualcosa si è incrinato nel tempo. Dopo la rottura dello scorso luglio, Boldi però è tornato sui suoi passi: " Era troppo preziosa per perderla. Abbiamo sempre continuato a sentirci, a ridere insieme, a vederci quando si poteva ".