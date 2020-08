Due casi di Covid sul set del cinepanettone di Boldi e De Sica: controlli a tappeto

Il cinema e le produzioni televisive si sono fermati a marzo in tutto il mondo. Il rischio contagio ha impedito la realizzazioni di film e serie tv, che quindi registrano importanti ritardi sulla tabela di marcia. Tutto si è fermato per circa tre mesi, causando un contraccolpo eccezionale nel mondo del cinema. L'indotto generato dalle produzioni televisive e cinematografiche è immenso, sono numerosi i settori coinvolti che hanno dovuto far fronte a una crisi mai vista dovuta allo stop. Da qualche settimana si prova a ricominciare e a tornare sul set ma in queste ore è giunta la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire ma che molti sapevano che sarebbe potuta arrivare. Ci sono i primi casi di contagio da Covid su un set, nello specifico su quello di un cinepanettone in produzione a Roma, con protagonisti Massimo Boldi e Christian De Sica.

In questi giorni, la produzione capitanata da Neri Parenti si trova nel quartiere Aurelio di Roma, in uno degli hotel più lussuosi della zona. Qui si devono girare alcune scene del nuovo cinepanettone Un Natale su Marte, che segnerà il ritorno sulle scene dell'amatissima coppia formata da Boldi e De Sica. Tra le attività dell'indotto cinematografico ci sono quelle di catering, che si occupano di fornire i pasti agli artisti e a tutti quelli impegnati sul set. Ed è qui che nasce il problema: due degli operatori della società scelta dalla produzione vengono trovati positivi al Covid grazie aistringenti effettuati sul set. Come impone la normativa, infatti, a giorni prestabiliti vengono effettuati tamponi su chiunque frequenti il set. Il tracciamento è avvenuto con tempestività ma ovviamente i due addetti, trattando le portate dei pasti, sono entrati a contatto con tutta la troupe, attori compresi.

L'azienda sanitaria si è immediatamente mossa per effettuare controlli a tappeto approfonditi sia sul personale impegnato nel film di Neri Parenti sia su quello dell'hotel che ospita la produzione. Sono in tutto 30 i testati e nessuno ha finora sviluppato positività al tampone. Ovviamente al momento le riprese sono ferme ma dovrebbero ricominciare già domani fino al 19 agosto. La struttura non è stata messa in isolamento e la situazione appare contenuta. L'intera produzione viene realizzata a Roma e molte delle scene saranno girate negli studi di Cinecittà per l'atteso ritorno sul set di un cinepanettone di Massimo Boldi e Christian De Sica.