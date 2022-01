Masterchef 11, il verso di Cannavacciuolo gela il concorrente

L'undicesima edizione di MasterChef è entrata nel vivo e i concorrenti in gara iniziano a mostrare le loro doti e a cercare di stupire i tre giudici. Le rivisitazioni dei piatti tradizionali, però, non stanno incontrando il favore degli chef. È il caso degli 'Struffoli 2.0' proposti da Federico Chimirri e che Antonio Cannavacciuolo non ha particolarmente gradito. Il verso emesso dallo popolare chef durante l’assaggio (e il successivo commento) la dice lunga sul risultato finale.

Nell'ultima puntata del reality culinario Federico Chimirri si è trovato a dovere realizzare un piatto utilizzando un ingrediente inusuale, il polline. Il giovane, dj di origini argentine e fidanzato dell’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglia, ha puntato su un piatto della tradizione, gli struffoli, un dolce fritto napoletano tipico delle festività natalizie.

Utilizzando l'ingrediente extra richiesto il concorrente ha realizzato la sua particolare versione degli struffoli ribattezzandoli 2.0. Ma al momento dell’assaggio il suo piatto si è dovuto confrontare con l’esigente palato di Cannavacciuolo, che è proprio originario di Napoli.

Mentre Federico presentava la sua versione rivisitata in chiave argentina, lo chef Antonino Cannavacciuolo non è riuscito a trattenere un verso, che al pubblico è sembrato quasi un nitrito, quando Federico ha nominato gli struffoli. La reazione del giudice ha sorpreso anche il collega Locatelli, che è scoppiato a ridere mentre Cannavacciulo fissava il concorrente.