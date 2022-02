"Una supposta per bocca". Iginio Massari gela la concorrente di MasterChef

L'undicesima edizione di Masterchef è entrata nel vivo e la finale è sempre più vicina. I concorrenti rimasti in gara si trovano ad affrontare prove tecniche sempre più difficili e gli ospiti - grandi nomi della cucina nazionale ed internazionale - mettono a dura prova le loro capacità. Nell'ultima puntata a mettere in difficoltà gli aspiranti chef del popolare programma di Sky Uno è stato Iginio Massari.

Il maestro pasticciere, 79 anni bresciano, è stato protagonista della seconda parte della puntata, quella dedicata all'Invention Test. Iginio Massari ha presentato le sue mini bavaresi con glassa a specchio e ha lanciato la sfida ai concorrenti: proporre le loro personali versioni rigorosamente con la glassa lucida. Solo Carmine, Elena e Mime hanno avuto un vantaggio (grazie alla vittoria dello studente 18enne nella prova della Mistery Box), quello di poter scegliere la forma più semplice tra le tre tipologie di bavaresi, cioè quella a goccia.

La preparazione ha riservato momenti di tensione tra gli aspiranti chef in gara, soprattutto nella realizzazione delle varie parti del dolce da assemblare prima della presentazione finale. Severo e attento, Iginio Massari ha seguito da vicino i concorrenti dispensando consigli e correggendo gli sbagli, ma una volta arrivato davanti al banco di Mime, il pasticciere ha perso la pazienza.

La 48 enne giapponese, che vive a Firenze, stava realizzando le basi di pasta frolla per la sua bavarese, ma Massari ha notato subito l'errore. " Che cavolo è questa? ", ha chiesto il maestro a Mime, mostrando il biscotto rotondo alla donna, che ha replicato timorosa: " Pasta frolla" . Il pasticciere ha così insistito: " E dove la metti? Dove? ". La donna ha spiegato di volerle utilizzare come basi senza considerare, però, la loro forma estremamente ridotta e Iginio Massari è esploso: " Sotto? Questa qua è una supposta per bocca ".

L'affermazione del maestro ha lasciato a bocca aperta Mime, che per un attimo è apparsa spaesata. L'intervento di Cannavacciuolo, che le ha fatto notare quanto le sue basi fossero troppo piccole rispetto al coppapasta che avrebbe dovuto usare, l'ha riportata con la testa alla gara. Ma il risultato finale non è stato dei migliori e Mime si è giocata la permanenza a MasterChef perdendo lo Skill Test.