Mediaset, il giorno dei debutti

Oggi si parte. Giorno di debutti dell'informazione a Mediaset. Stamattina dalle 8,45 su Canale 5 Simona Branchetti inizia a condurre il suo Morning News che prosegue dal lunedì al venerdì fino alle 11. E poi stasera su Retequattro tocca a Veronica Gentili con il suo Controcorrente, che parte in prima serata e si propone di trattare i temi di attualità e di politica più incalzanti. Tanto per capirci, stasera ci sarà il ministro della Salute Roberto Speranza insieme con tanti altri ospiti e opinionisti, come Vittorio Sgarbi.

Insomma, dopo un anno di successi, Retequattro non smette di rimanere in prima linea anche durante l'estate e continua a creare spazi di informazione e approfondimento. Come ha sottolineato Mauro Crippa, direttore generale dell'informazione Mediaset, «Videonews non va in vacanza. Abbiamo scelto di produrre due nuovi programmi di approfondimento in piena estate, garantendo ai telespettatori un'informazione rigorosa e puntuale anche quando gran parte delle produzioni televisive italiane hanno ormai chiuso i battenti. Anche questo, a nostro avviso, è servizio pubblico». In effetti, a parte alcune eccezioni, il panorama televisivo dell'estate è tradizionalmente abbastanza povero di approfondimenti e di contenitori capaci di mescolare cronaca e attualità. Una tendenza che molti canali tv hanno pagato lo scorso anno quando, nella prima estate al tempo del Covid, si sono trovati «scoperti» di spazi capaci di offrire all'ascoltatore le informazioni del momento. Non è stato così per Retequattro che, anche questa estate, mantiene alta la guardia e lancia appunto Controcorrente.

Invece Morning News è una novità assoluta per Canale 5. Lo conduce Simona Branchetti, volto del Tg5 che parte subito con ospiti in grado di «dettare l'agenda» della cronaca quotidiana di siti e tg. Oggi si parte con il generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid che commenterà i risultati della campagna vaccinale e, magari, darà anche la sua opinione sui flebili flussi No Vax che ogni tanto investono la cronaca. E poi ci sarà Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, una delle protagoniste delle polemiche politiche di questi giorni legati alla campagna vaccinale e non soltanto a quella. E poi, domani, arriverà il leader della Lega Matteo Salvini. In ogni caso, Morning News non è soltanto un contenitore politico ma, nel corso dell'estate, affronterà anche i temi del costume e dello spettacolo trattati con il garbo e l'approfondimento tipici del mattino di Canale 5.