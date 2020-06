"Meghan Markle diventerà mamma per la seconda volta". La profezia dell’astrologa di Lady D

Lontano dalla vita di Palazzo, Meghan Markle e il Principe Harry vivono ormai a Los Angeles da oltre due mesi. Insieme al piccolo Archie cercano di costruire, nonostante la pandemia, un nuovo capitolo della loro esistenza, dimenticando i dissidi e la vita da duchi. Non è facile, per loro è impresa molto difficile dato che le difficoltà non mancano, eppure come riportano le fonti vicino alla ex coppia reale, in molti confermano che Meghan ed Harry sono per il momento sereni e speranzosi. E anche se nelle ultime settimane, a causa di un articolo su Tatler, sono spuntati nuovi rumor di vecchi dissidi a corte, Meghan Markle non demorde. Resta a galla. Nonostante tutto. Proprio in merito alla nuova vita della ex duchessa del Sussex, nelle ultime ore, spunta un rumor piuttosto interessante. Si fa insistente l’ipotesi che Meghan possa essere in dolce attesa, o che almeno lo sarà nei prossimi mesi.

Lo rivela a gran voce Debbie Frank. Lei è stata per lungo tempo la confidente e l’astrologa di Lady Diana. La donna che ha catturato i segreti della Principessa triste si interessa anche alla vita dei principi e delle rispettive consorti. Le sue previsioni parlano chiaro: Meghan potrebbe mettere al mondo un secondo figlio entro la fine dell’anno, molto probabilmente a dicembre. L’annuncio, secondo le sue intuizioni, potrebbe arrivare in estate. Non c’è ancora nessuna conferma dalle fonti ufficiali, eppure Debbie Frank è più che certa di quanto le hanno predetto le stelle. L’astrologa avrebbe azzardato questa ipotesi perché, proprio a causa del lockdown, Meghan Markle ha più possibilità di trascorrere del tempo insieme ad Harry, è meno stressata dal lavoro e dai progetti, ed è “costretta” a condividere lo spazio vitale con il marito. "Gli astri sono favorevoli", ammette la Frank. "Meghan avrà un secondo figlio molto presto e la sua nascita lo metterà al centro di un nuovo capitolo della sua vita".

Oltre a questa intuizione, la donna rivela che questo è un periodo propizio per gli ex duchi. Nel senso che per loro ci sono buone possibilità di mettere insieme i cocci della loro relazione. Rompere con la corona, infatti, è stato un passo azzardato e che ha messo in pericolo la loro relazione, ma "Giove renderà propizia la loro unione a inizio estate", conferma e mettendo così a tacere anche i rumor di una possibile rottura tra i due. Se così fosse, il secondo figlio di Meghan, crescerà già proiettato in un mondo senza regole di corte e con desideri di indipendenza.