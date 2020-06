"È come se avesse ricevuto uno schiaffo". Meghan non perdona Kate Middleton

Non c’è un attimo di respiro per la famiglia reale inglese. La pandemia non ha di certo messo a tacere le faide e i dissidi interni tra i membri più giovani della dinastia dei Windsor. Lo "scontro" si sposta, ancora una volta, su Meghan Markle e Kate Middleton. Sono state da sempre nemiche giurate, eppure gli esperti di corte avevano ipotizzato che con l’attuazione della Megxit le due duchesse avrebbero finalmente deposto l’ascia di guerra, ma invece così non è stato. Anche a distanza, né Meghan e né tantomeno Kate riescono a trovare un modo per mettere fine alle incomprensioni che si trascinano da tempo. È il Daily Mail che aggiunge dettagli in più alla vicenda, svelando un retroscena molto particolare, che evidenza ancor di più quanto è stato difficile per Meghan vivere a palazzo.

Tutto ha avuto inizio con l’articolo che il magazine Tatler ha dedicato a Kate Middleton. La duchessa e moglie di William avrebbe intenzione di trascinare in tribunale i vertici del magazine inglese a causa di un ritratto non del tutto lusinghiero che è stato mandato "in pasto" ai lettori. E avrebbe persino l’appoggio di tutta la famiglia reale. La voce di quanto sta accadendo a Londra è arrivata a Los Angeles. E Meghan sarebbe molto adirata per quanto è successo. Non tanto per l’articolo che è stato dedicato a Kate Middleton, ma per il comportamento che, nuovamente, ha riservato tutta la royal family a Meghan e Harry.

"È come se avessero ricevuto uno schiaffo – rivela la fonte al tabloid -. Gli ex duchi per mesi e mesi sono stati presi di mira dalla stampa inglese e nessuno ha mai preso le loro difese. Ora, per un solo articolo su Kate per nulla veritiero, tutti sono dalla sua parte. Meghan è proprio indignata", aggiunge la gola profonda. In appena 24 ore dalla data di pubblicazione di quel ritratto, la Middleton ottiene subito tutto il sostegno della famiglia, e invece Meghan e Harry per avere un po’ di attenzione e guadagnare la tanto agognata libertà dallo sguardo indiscreto della stampa, hanno dovuto prendere le distanze dai Windsor. E questo atteggiamento ha creato un’ennesima frattura tra gli ex Fab4. "La Markle veniva sempre definita come una donna viziata e con tanti grilli per testa, ma non è affatto una materialista – continua la fonte -. Voleva bene a Kate e ha sempre sperato di sviluppare una relazione con lei, ma non ha mai ricevuto questa possibilità. In realtà Kate non ha concesso a Meghan il beneficio del dubbio. Per lei è stato molto doloroso", conclude.

La situazione è comunque molto complessa e ingarbugliata, e le voci si susseguono a un ritmo concitato. Sta di fatto che i dissidi tra le due duchesse non sono mai finiti, anzi ciò che è accaduto nel corso delle ultime ore fa capire quanto il rapporto sia logorato da troppe incomprensioni.