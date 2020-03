Meghan Markle e il principe Harry preoccupati per Sophie Trudeau

Meghan Markle e il Principe Harry si sono detti estremamenti preoccupati per la salute di Sophie Trudeau, first lady del Canada e loro intima amica, che lo scorso giovedì è risultata positiva al test per il Coronavirus. La notizia della malattia della moglie del Primo Ministro canadese Justin Trudeau, come è riportato da Page Six, è risultata palese dopo il ritorno della Trudeau da un viaggio a Londra, dove era impegnata a tenere un discorso.

Il suo ufficio personale ha confermato la diagnosi. Sophie Trudeau rimarrà in isolamento per tutto il tempo che si riterrà necessario, mentre suo marito sarà in quarantena per le canoniche due settimane. Una situazione, questa, che ha fatto preoccupare molto Meghan Markle e il consorte, il Principe Harry. Secondo quando riportato sempre dalla testata, infatti, una fonte molto vicina alla coppia avrebbe affermato che: "proprio ora Meghan e Harry sono molto preoccupati per la salute e la salvaguardia degli altri".

Non è stato reso noto se Meghan Markle abbia avuto modo di vedersi con Sophie Trudeau durante la loro permanenza a Londra. Quello che invece è noto è che Meghan Markle e il Principe Harry hanno scelto, saggiamente, di lasciare il loro erede Archie in Canada durante il loro tour d'addio in Inghilterra, proprio per non correre il rischio di sottoporre il piccolo al rischio di contrarre il terribile virus che sta mettendo in ginocchio il mondo. Meghan Markle, che è canadese, ha scelto di far crescere la sua famiglia e il suo matrimonio lontana dall'etichetta di Buckingham Palace, spingendo il marito, il Principe Harry, a trasferirsi in Canada. Non sorprende dunque che la Markle sia in ansia per lo stato di salute di Sophie Trudeau.

Meghan Markle e il Principe Harry sono infatti molto legati ai coniugi Trudeau: fanno parte della stessa cerchia ristretta, di cui fa parte anche la storica migliore amica di Meghan, Jessica Mulroney e il marito Ben, figlio dell'ex primo ministro canadese Brian Mulroney.

La stessa fonte ha sottolineato lo stato d'animo della coppia reale asserendo: "Questi sono tempi spaventosi e loro sono molto preoccupati per il mondo e per quelli che gli sono vicini".

