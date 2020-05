Meghan Markle ricontatta il suo ex fidanzato e fa ingelosire il principe Harry

Si direbbe che la coppia formata da Meghan Markle e il principe Harry sia una delle più solide del regno inglese: sono sposati da quasi due anni e il loro bambino, Archie Harrison, ha appena spento la sua prima candelina. Il principe Harry è pazzo della sua sposa, tanto da aver rinunciato per lei al titolo, alla sua casa e alle sue passioni. Ma anche nelle unioni più felici, di tanto in tanto, bisogna aggiungere un po’ di "pepe" alla relazione. Forse proprio per questo Lady Sussex ha deciso di ricontattare il suo primo amore ai tempi del liceo, Luis Segura, con una "scusa" a dir poco perfetta.

Luis Segura, ora 41 anni, è uno degli agenti immobiliari più quotati tra i vip di Los Angeles, come fa sapere un articolo del Daily Mail. Casualmente, l’ex amore di Meghan Markle si occupa proprio di vendere proprietà super lussuose a Pasadena, sobborgo di Los Angeles su cui i duchi di Sussex hanno messo gli occhi, dopo il loro recente trasferimento in California. La zona sarebbe molto ben frequentata, è sede di importanti istituzioni culturali e scientifiche e offre un’ampia scelta di scuole private di altissima qualità: il posto ideale per crescere un figlio.

" Luis conosce quel mercato perfettamente e ha ancora quel senso di lealtà nei confronti di Meghan per non parlare di lei alla stampa" , ha rivelato una fonte al tabloid inglese. Proprio per questo la duchessa avrebbe trovato il coraggio di contattare il suo ex fidanzato, non rendendo troppo entusiasta suo marito Harry, almeno secondo il settimanale Oggi.

Infatti Meghan Markle e Luis Segura erano la classica coppia da sogno ai tempi del liceo, come mostrano alcune foto dell’annuario della ex attrice, diffuse recentemente. I due a un ballo della scuola erano apparsi sorridenti e più innamorati che mai, nei lori abiti scintillanti. " Luis e Meghan erano molto coinvolti durante il loro periodo come innamorati delle superiori – ha raccontato la fonte -. È giusto dire che Luis era follemente innamorato di lei. Meghan è stata molto dolce con lui, trovava divertente andare in giro con la famiglia di Luis e voleva bene a tutti loro, quindi i ricordi sono buoni ".

Anche oggi, i due ex piccioncini hanno molte cose in comune, come l’impegno in campo benefico. " Il fatto che sia attivo sulla scena della beneficenza sarebbe anche un grande vantaggio per Harry e Meghan, che hanno appena annunciato il lancio della loro nuova no-profit ", ha aggiunto l’insider. Un piccolo dettaglio che forse avrà reso questo riavvicinamento più sopportabile per il principe Harry. D’altronde anche Luis Segura è felicemente sposato, con una donna che è la fotocopia di Meghan, e ha con lei due figli.

Sebbene Luis Segura, tampinato dai giornalisti, abbia dichiarato di non voler rilasciare commenti su Meghan, un probabile primo incontro potrebbe esserci già stato. La pandemia di coronavirus potrebbe aver interrotto le trattative in corso. Appena possibile, i due ex fidanzati potranno rivedersi, discutere d’affari e fare un tuffo nei ricordi. Una mega villa con giardino e piscina vale il "sacrificio".