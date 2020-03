Meghan Markle, parla il fratello: "Non è la benvenuta"

Il fratellastro di Meghan Markle torna a scagliarsi contro la duchessa.

Come riporta il DailyStar, Thomas Markle jr dubita che Meghan sarà “ riaccolta a braccia aperte ” nel caso in cui le cose dovessero andare male con il Principe Harry. L’uomo ha dichiarato che se la sorellastra “ si rivolgerà alla sua famiglia, probabilmente non sarà la benvenuta ”. Ha anche aggiunto, a stemperare: “ Stiamo tutti bene comunque, sarebbe bello mettere da parte tutto essere solo una famiglia. Tipo: ehi, come stai, andiamo a cena insieme? ”.

Thomas jr dubita inoltre che incontrerà mai il nipote Archie Harrison, dato che non ha mai incontrato neppure Harry. Secondo l'uomo, c’è la stessa possibilità che un'altra sorella possa sposare un principe: “ probabilità astronomiche ”. Stando all’uomo, che ha 54 anni, la frattura potrebbe essere facilmente sanata se permettesse alla famiglia paterna di dare un assaggio di vita con la Royal Family. Ha anche chiesto che Meghan si possa mettere in comunicazione con il padre Thomas senior, magari anche solo per una telefonata. Thomas jr riferische che il padre è anziano e potrebbe non avere molti anni davanti a sé, per questo ha fatto un appello a Meghan: “ Chiama tuo padre. Seriamente, gli restano solo pochi anni buoni ”.

Meghan non ha rapporti con la famiglia paterna da molto tempo. Thomas jr e l’altra sorellastra Samantha Markle non sono stati invitati al Royal Wedding. Thomas senior avrebbe dovuto invece presenziare alle nozze, dando forfait nelle ore precedenti a causa di problemi di salute: l’uomo ha avuto problemi di cuore dopo essere stato travolto da uno scandalo, a seguito di alcune foto concordate con i paparazzi. La duchessa è stata quindi accompagnata all’altare dal Principe Carlo. La sola parente di Meghan presente al matrimonio è stata la madre Doria Ragland.

Sono seguite pesanti accuse e strali, in alcune interviste e sui social da parte del padre e dei fratellastri, che non hanno perso occasione finora per attaccare la duchessa di Sussex e la Royal Family. Le accuse non si sono placate, anzi si sono inasprite in seguito alla Megxit, ora che Meghan, Harry e Archie vivono in nord America, in una casa sull’isola di Vancouver in Canada. Thomas senior ha espresso il desiderio di andare a trovare i Sussex nella loro nuova dimora e Thomas jr in passato ha affermato che il padre potrebbe farlo a sorpresa.

