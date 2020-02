Mel La Blanca è il segreto di Rodrigo Bentancur

Rodrigo Bentancur è uno dei centrocampisti centrali più talentuosi e forti in circolazione e veste la maglia della Juventus dall'estate del 2017. In questi due anni e mezzo il giocatore uruguaiano ha messo insieme 90 presenze condite da tre reti e se con Massimiliano Allegri era considerato un elemento importante, con Maurizio Sarri è diventato un punto fermo della linea mediana al pari di Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Il tecnico toscano conta molto sul giocatore ex Penarol che recentemente è stato squalificato per tre giornate dopo aver mandato a quel paese l'arbitro durante la finale di Supercoppa Italiana persa per 3-1 dalla Juventus contro la scatenata Lazio di Simone Inzaghi.

L'ex giocatore del Boca Juniors è il presente e il futuro della Juventus e della nazionale uruguaiana con cui ha già messo insieme 29 gettoni nonostante abbia solo 22 anni, 23 il prossimo 25 giugno. Bentancur è un ragazzo schivo, dalle poche parole e dai molti fatti in campo e sul finire della passata stagione aveva parlato così circa la sua esperienza con la maglia della Juventus: "Ho un contratto fino al 2023 con la Juve, ma se mi offrissero il rinnovo sarei felicissimo. Qui sto davvero bene".

Bentancur si sbilanciò molto sul finire della passata stagione: "Incredibile vincere il secondo scudetto con la Juve, ora voglio vivere al meglio il finale di stagione, nonostante l'eliminazione dalla Champions, l'eliminazione è stato un brutto colpo e una delusione, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo vinto ancora una volta lo scudetto. Siamo già concentrati sulla prossima stagione, vogliamo riportare la Champions in Italia". L'uruguaiano, dunque, come tutti i giocatori della Juventus è orientato su un unico obiettivo quello di mettere nuovamente in bacheca un titolo che manca da 24 anni in corso Galileo Ferraris.

Rodrigo è un ragazzo semplice e nel 2017 è arrivato a Torino con la sua fidanzata storica Mel La Blanca, sua compagna da ormai cinque anni. Qualche tempo fa, sui social, il giocatore della Juventus venne definito "un pezzente" da parte di un utente dopo averle regalato solo una rosa per la festa di San Valentino. Mel, però, aveva risposto per le rime e rimesso subito a posto il suo detrattore: "Quando capiranno che ciò che conta davvero è il dettaglio e non la quantità o il denaro che spendono, smetteranno di parlare e vivranno le loro vite".

Mel ha un discreto seguito sui social dato che vanta quasi 40.000 follower su Instagram. La sexy argentina ama allietare le giornate dei suoi seguaci con selfie e scatti sensuali e mai volgari che la ritraggono nella vita di tutti i giorni. Recentemente la ragazza ha postato un'istantanea dove mette in risalto un vistoso anello di fidanzamento: simbolo di come la relazione stia andando a gonfie vele.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?