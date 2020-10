Stefano De Martino beccato con la nuova fiamma (l'ex di Ghali)

L'autunno porta ritorni di fiamma e nuovi amori per i personaggi famosi. Ne sa qualcosa Stefano De Martino che, definitivamente accantonato il matrimonio con Belen Rodriguez, sembra aver trovato un nuovo amore. Il settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 28 ottobre, mostra in esclusiva le immagini del conduttore di "Made in sud" insieme alla nuova compagna, una top model e influencer già nota per esser stata la fidanzata del cantante Ghali.

Dopo un'estate all'insegna della libertà e delle gita in barca Stefano De Martino è tornato a Milano. Tra il trasloco nella nuova abitazione (non lontano da Belen per essere più vicino al figlio Santiago) e gli impegni televisivi, l'ex ballerino di Amici ha trovato anche il tempo di fare nuove conoscenze sentimentali. Dopo i tanti nomi accostati al conduttore - da Mariana Rodriguez alla sorella di Andrea Delogu - Stefano De Martino sembrava aver trovato la stabilità al fianco della sua ex, Gilda Ambrosio. Le cose tra i due però non sembrano essere andate per il verso giusto.

I paparazzi, infatti, hanno pizzicato il conduttore e ballerino al fianco di una nuova bellissima donna, con la quale ha trascorso un romantico weekend in Trentino. Lei è Mariacarla Boscono, 40 anni, madre di una bambina, top model e influencer, volto noto di numerosi brand internazionali di moda e bellezza, ma soprattutto ex fidanzata del rapper Ghali. La coppia era "scoppiata" poco dopo la fine della quarantena e mentre Ghali era stato immortalato più volte in compagnia di una nuova compagna, la Boscono si era concentrata sul lavoro.

La bella e algida top model, nuovo volto della campagna di profumi di Cavalli, sembra aver fatto breccia nel cuore di Stefano De Martino che, come svela il settimanale Chi, ha trascorso con lei alcuni giorni e non solo in vacanza ma anche tra le mura domestiche. Nel numero in edicola il 28 ottobre Chi mostra le immagini di Stefano De Martino e Mariacarla Boscono rientrare a Milano - domenica sera - nella nuova casa del ballerino nel centro di Milano. La coppia era di ritorno da un fine settimana romantico trascorso in un lussuoso resort in Trentino Alto Adige. Secondo i rumor il feeling sbocciato tra i due sarebbe già forte e Stefano De Martino avrebbe perso la testa per la modella.