Mentre Harry viaggia nel lusso, sua zia Anna va in metropolitana

Non si placano le polemiche sul viaggio in treno di Harry che per raggiungere Edimburgo per una conferenza si è prenotato per sé stesso un’intera carrozza in prima classe, quando sia suo fratello William che suo padre Carlo, con le rispettive mogli, sono soliti prendere abitualmente il treno e sedersi tra gli altri passeggeri paganti. Naturalmente in ogni scompartimento ci sono agenti di Sctland Yard pronti a difenderli, ma questo non li ha mai spinti a farsi riservare, a spese dei contribuenti, un intero scompartimento adducendo motivi di sicurezza. Anzi, sia William che Carlo pare che amino anche scambiare qualche parola con i sudditi, come risulta dai molti racconti di chi in questi anni ha avuto la ventura di percorrere la stessa tratta ferroviaria col Principe del Galles o il Duca del Sussex.

Per questioni di sicurezza si impone solo che eredi al trono non viaggino mai sullo stesso mezzo, quindi non capiterà mai che Carlo e Wlliam siano su un treno o su un aereo insieme, mentre William e Kate evitano in genere di portare con sé i tre figli, anche loro tutti eredi al trono. Harry il 31 marzo prossimo cesserà, insieme alla moglie Meghan Markle, i suoi doveri da reale senior, smettendo anche di vivere all'ombra del fratello maggiore, incastrato nel ruolo di principe cadetto.

"A Palazzo lo sanno bene. Tutti - scrive People a riguardo - ricordano come la sorella della Regina Elisabetta, la Principessa Margaret, prese male la nascita del Principe Carlo che la scalzò per sempre da ogni ambizione di poter salire al trono. Capito di essere destinata a una vita nell’ombra della sorella, prese a riempire le cronache mondane con i suoi scandali. Proprio come finora ha fatto Harry, nel tentativo di rubare i riflettori a William che, timido e ansioso com’è, non li avrebbe mai nemmeno voluti, tanto che da piccoli, come ha raccontato anche la madre, Lady Diana, Harry proponeva spesso al fratello di scambiarsi i ruoli e William accettava ben volentieri" .

People la definisce " la 'Sindrome del fratello minore'. Accade a Buckingham Palace come in ogni altro reame del mondo " suggerendo quanto sin da piccolo Harry sia stato " invidioso di William perchè un giorno sarebbe diventato Re, mentre lui non sapeva cosa avrebbe fatto nella vita e l'ha passata a divertirsi, tra lussi e vizi di ogni tipo" . A proposito di lussi, tornando sulla questione dell’ " ipocrisia mostrata ad Edimburgo dove ha preteso di farsi chiamare semplicemente Harry, con falsa umiltà, dopo aver viaggiato per 5 ore in prima classe in una carrozza tutta per sè ", il Daily Mail tira fuori dalla Royal Family il nome di un’altra reale che sarebbe più umile persino di William e Carlo che viaggiano scortati su treni ed aerei di linea.

"Al cosiddetto Principe 'Chiamatemi solo Harry ’ piace far pensare di essere una persona comune nei suoi ultimi giorni da reale. Peccato non gli riesca. Ma c'è un membro della famiglia reale che potrebbe insegnargli una o due cose su cosa significhi davvero stare spalla a spalla con la gente comune. Si tratta - rivela il tabloid - di sua zia, la Principessa Anna che è solita prendere la metropolitana di Londra quando ha bisogno di andare ad un appuntamento. Porta con sè soo un bodyguard in borghese, dato che non fa nulla per camuffarsi ”.

A quanto pare la Principessa 69enne, che non ha mai voluto che la madre desse ai suoi figli Zara e Peter alcun titolo nobiliare perché vivessero la loro vita nel modo più libero e semplice possibile, cosa di cui i figli in diverse interviste, hanno detto di esserle infinitamente grati perché hanno potuto avere un’infanzia serena, lontana dalle attenzioni della stampa, " qualche giorno fa è stata vista salire in metro a Green Park, non lontano dalla sua residenza ufficiale di Londra a St James's Palace e scendere, dopo 15 minuti di viaggio, a St Paul prima di dirigersi a un evento della London Fashion Week che si teneva nelle vicinanze. Il tutto senza arrecare nessun fastidio ai pendolari e agli altri viaggiatori. Composta, serena e anonima. Una vera reale ”.

Ma non solo. La Principessa Anna a 69 anni continua a lavorare per la Corona. " Anna ha usato la metropolitana quel giorno non per svagarsi, ma per per adempiere a due impegni istituzionali che aveva in agenda. Il primo è stato l'evento di moda nella chiesa di St Etheldreda, dove ha consegnato il Queen Elizabeth II Award per il British Design. Dopo di che si è recata alla vicina Guildhall per un'altra cerimonia, gli 'Euromoney Wealth Management Awards'. Il tutto ad un costo decisamente modico per i contribuenti inglesi ".

Quindi, suggerisce sarcasticamente il tabloid, "i nvece di fare conferenze strapagate sui cambiamenti climatici e su cosa fare per cercare di contrastarli perché il Principe ‘Chiamatemi Harry’ (in inglese: The Prince ‘Call me Harry’, nuovo epiteto con cui è ora definito dopo la figuraccia del treno per Edimburgo) non guarda agli esempi che ha già in famiglia? Sua zia Anna avrebbe molto da insegnargli su come contrastare davvero il climate changing e non solo a parole ", ha concluso il magazine.

