Mercedes Henger all'Isola e la madre in ospedale. Piovono critiche

Eva Henger è stata di recente trasferita dall'Ungheria a Roma, dove proseguirà le cure in una clinica d'eccellenza dopo il disasroso incidente che l'ha vista coinvolta insieme a suo marito. Dopo un check-up eseguito a Roma, le sue condizioni di salute sono apparse ben più serie di quanto non si fosse appurato durante il ricovero in Ungheria. Oltre alle fratture, infatti, all'attrice sono stati riscontrati anche un versamento pleurico e uno polmonare. Nel complesso la sua condizione è tale che rende impossibile procedere con l'operazione di riduzione delle fratture al piede. Proprio per questo motivo sono in tanti ad aver criticato Mercedesz Henger, la figlia di Eva, che pochi giorni dopo l'incidente della madre è entrata come concorrente all'Isola dei famosi.

Tanti i commenti sul web che concordano sul fatto che la ragazza sarebbe dovuta tornare indietro per stare con Eva Henger in questo suo lungo percorso di guarigione che, secondo i medici, richiederà almeno tre mesi di tempo prima che l'attrice possa tornare a camminare. " Ma questa con la madre in ospedale messa malissimo pensa ad andare a divertirsi all'Isola. No comment... ", si legge in un messaggio. E poi ancora: " Ma sua mamma non sta male in ospedale? Come fa ad andare lì mentre sua madre sta male? ". Tanti i commenti di questo tenore, tra i quali anche: " Ma questa con la mamma in ospedale, sembra in condizioni non belle, si presenta all'Isola? Che schifo, ma non si vergogna? ".

A tutte queste polemiche ha deciso di rispondere in prima persona proprio Eva Henger, in collegamento dalla clinica di Roma con lo studio di Pomeriggio5. Già in altre occasioni, l'attrice aveva spiegato di essere stata lei stessa a convincere Mercedesz a partecipare al programma. Subito dopo l'incidente, infatti, la ragazza ha chiamato sua madre informandola che l'avrebbe raggiunta in Ungheria, dov'era ricoverata. Ma l'attrice ha posto il veto a sua figlia: " Questa sua esperienza era fissata molto prima, l'incidente è venuto dopo ".