Meryl Streep alza troppo il gomito in diretta video: è lei la regina di Zoom

Mary Streep brilla in diretta su Zoom, non è la scena di qualche rappresentazione teatrale o film capolavoro di Hollywood ma quanto accaduto poche ore fa in diretta su Zoom, l'applicazione che tutti noi, almeno una volta, abbiamo utilizzato dall'inizio del lockdown. Meryl Streep, con la classe che da sempre la contraddistingue, ha festeggiato virtualmente il compleanno di Stephen Sondheim con una diretta sulla popolare applicazione. L'obiettivo era una raccolta fondi benefica e come sempre a catalizzare l'attenzione è stato il premio Oscar che, avvolta nel suo accappatoio bianco, si è improvvisata bartender per se stessa per prepararsi un iconico Martini.

Insieme a lei, tutte rigorosamente in accappatoio bianco di spugna, c'erano anche Audra McDonald e Christine Baranski. Le due attrici, insieme alla Streep hanno intonato Ladies who lunch, brano simbolo del musical Company. Drink e cocktail a volontà durante la diretta, allegria e ad alto tasso alcolico per il gruppo di star mondiali, che non ha rinunciato a far tintinnare (virtualmente) i bicchieri e a bere (realmente) il loro contenuto. A rubare la scena è stata ovviamente Meryl Streep, nella quale tantissime donne di ogni età si sono immedesimate ripensando a questi lunghi giorni di quarantena. Dal suo salotto, con poco trucco e con una delle classiche mise domestiche, nell'immaginario collettivo l'attrice di Hollywood ha appiattito qualunque differenza tra le grandi star e le persone comuni.

L'apice della diretta, che l'ha fatta eleggere a furor di popolo come regina di Zoom e della quarantena, è stato raggiunto nel momento esatto in cui l'attrice ha deciso che il Martini non era abbastanza e allora, proprio come se fosse nell'intimità della sua casa senza nessuna telecamera indiscreta, ha bevuto il whiskey direttamente dalla bottiglia. Il video ha fatto il giro del mondo e ha conquistato tutti per la naturalezza dell'attrice, che ancora una volta si è mostrata per quel che è, senza sovrastrutture. Sono tanti i vip, anche nostrani, che con la quarantena hanno deciso di aprire le porte di casa ai fan tramite i video, permettendo di sbirciare in quella quotidianità domestica che finora è stata solamente immaginata.

Poter scorgere i personaggi noti da un altro punto di vista li spoglia in parte dell'aura mistica e mitica che, inevitabilmente, cinema e televisione conferiscono. Il vip che beve il sorso di troppo direttamente dalla bottiglia, che cucina e si dedica alle faccende di casa è parte integrante della parentesi che la quarantena ha aperto nelle nostre vite. Nella speranza che ci sia presto una chiusura di queste parentesi e che torneremo a seguire le loro avventure social tra viaggi e serate mondane, ci resterà il ricordo della loro dimensione umana. (Quasi) tutti potranno dire di essere stati, almeno una volta nella loro vita, Meryl Streep.