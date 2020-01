Il messaggio di Malgioglio alla Elia: "Se continui così, il Gf ti distruggerà"

A La Repubblica delle Donne si continua a commentare il Grande Fratello Vip e Cristiano Malgioglio, che è stato concorrente e opinionista del reality show, ha lanciato un messaggio ad Antonella Elia.

La ex di Non è la Rai, che ha preso parte al cast del programma di Piero Chiambretti prima del suo ingresso nella Casa, è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del programma. La sua schiettezza, il suo voler dire a tutti i costi ciò che pensa, anche se i modi non sono quelli adeguati, l’ha resa tanto amata quanto odiata dal pubblico e, proprio in merito, Malgioglio le ha voluto lanciare un messaggio.

Osservando il suo percorso al Gf Vip, le litigate di cui è protagonista, gli attacchi riservati a Valeria Marini e lo scontro con la diva, che ha accusato di essere rifatta dalla testa ai piedi, di essere una “mitomane” e di rappresentare più un “fenomeno” che un personaggio del mondo dello spettacolo, il paroliere ha ritenuto che tale comportamento potrebbe non giovare alla carriera futura della Elia.

“ Io volevo mandare un messaggio alla nostra cara Elia – ha esordito Cristiano Malgioglio - . Lei è un gioiello, una persona stupenda, il Grande Fratello la potrebbe fare rinascere ancora di più. Ma se lei continua in questo modo, la può completamente distruggere ”. Il consiglio dell’artista nasce anche dalla sua conoscenza delle dinamiche televisive e di come i reality show siano in grado di “lanciare alla grande” o demolire in maniera definitiva i personaggi del mondo dello spettacolo.