Arisa senza freni: "Sui social? Se mi scappa un rutto non mi nascondo"

Non la ferma più nessuno: Arisa è tornata più carica e naturale che mai. Sui social network Rosalba Pippa ha deciso di mostrarsi senza filtri e senza ritocchi per " sfidare il culto dell'apparire ", ma intanto si prepara a pubblicare un nuovo brano musicale, suo primo progetto da indipendente.

Intervistata in esclusiva dal settimanale Oggi, Arisa si è messa a nudo mostrandosi fragile e al tempo stesso determinata, disposta a sfidare se stessa e i suoi limiti in campo professionale, ma non sui social. Pochi giorni fa, sul suo profilo Instagram, il post " Rutto, scoreggio e amo il sole " aveva conquistato i favori del popolo del web (ma anche stupito) non solo per la simpatia. Nessuna sorpresa, in realtà, come ha ammesso lei stessa alla rivista: " Sono cose che facciamo tutti e io sono come gli altri. Sui social sono spontanea, magari ne sto lontana per tanto tempo, poi scrivo quello che mi viene in mente ". Come quando, poco meno di un mese fa, aveva confessato - sempre su Instagram - di soffrire di tricotillomania e di toccarsi sempre i capelli, fino a strapparseli a ciocche quando è sotto stress. Motivo per il quale si è mostrata spesso sul web con parrucche o capelli rasati a zero.

Perché in fondo tutti lo sanno, i social mostrano solo ciò che vuol esser mostrato e di vero ormai c'è rimasto ben poco. Arisa, però, ci prova e mette al bando filtri, appare con i capelli rasati (e subito dopo con una parrucca) e si lascia andare a frasi pungenti: " Purtroppo sui social vince l’apparenza, pure se è finta. Se metto una mia foto con i capelli rasati ho mille like, se posto una con la parrucca ne becco 20 mila ".