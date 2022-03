"Mi hanno salvato la vita". Le prime parole di Fedez dopo le dimissioni

La prima parola che Fedez ha scelto di scrivere nel suo primo post social, dopo le dimissioni dall'ospedale San Raffaele, è stata "grazie". Ed è proprio dai ringraziamenti che il rapper è voluto partire per tornare alla normalità. Quella persa poche settimane fa, quando ha scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino al pancreas.

Federico Lucia, in arte Fedez, ha lasciato l'ospedale San Raffaele nelle scorse ore. Dal 21 marzo era ricoverato presso la struttura milanese per farsi asportare la neoplasia scoperta quasi per caso all'inizio di marzo. La prima cosa che ha fatto tornando a casa è stata abbracciare i suoi figli, Leone e Vittoria, stringersi accanto alla sua famiglia e poi ringraziare tutti. Dai medici agli infermieri, dai fan e tutti coloro che gli hanno rivolto un pensiero d'affetto in queste ultime settimane cariche di dolore e paure.

Sulla sua pagina Instagram Fedez ha pubblicato le fotografie scattate insieme ai dottori e al personale sanitario, che lo hanno seguito negli ultimi undici giorni, rivolgendo loro un profondo e sentito ringraziamento: " A voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni, che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto ". L'artista ha poi rivolto un messaggio ai suoi fan e a tutti coloro che, anche solo con il pensiero, lo hanno sostenuto: " Grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere ".

Nel toccante post pubblicato sul web, Fedez ha condiviso anche il primo momento in cui si è alzato dal letto dopo l'operazione chirurgica per l'asportazione del tumore durata oltre sei ore. Un video di pochi secondi nel quale si vede - con ancora il camice indosso, le flebo e le sacche per il drenaggio attaccate - fare i primi passi, sostenuto delle infermiere. Piccoli passi verso un ritorno alla quotidianità.