Un annuncio di Benedetta Rossi ha scatenato il panico tra i suoi fan

" Ho bisogno di staccare un po' la spina. Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer e dedicarmi a me stessa e a mio marito ". Così Benedetta Rossi, fenomeno del web con la sua rubrica di ricette "Fatto in casa da Benedetta" e cinque libri di cucina all'attivo (di cui l'ultimo uscito in libreria da poche settimane), ha annunciato a fan e seguaci di volersi prendere una pausa dalle video ricette e dal web per riprendere in mano la sua vita, quella privata.

Mi conoscete, sapete che condivido con voi la mia quotidianità, le mie gioie, le mie paure, la mia vita con Marco e Cloud. Il 2020 è stato un anno molto impegnativo un po' per tutti e anche per me. Ho lavorato tanto, non mi sono tirata indietro di fronte a nuove responsabilità e ho attraversato momenti difficili e ora devo staccare

Nell'ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram, che oggi conta 3,5 milioni di fan, Benedetta Rossi ha scritto un lungo messaggio ai suoi follower per annunciare la sua pausa da ricette, storie e video e scusarsi: "".

La foodblogger, diventata un vero e proprio fenomeno della rete grazie alle sue video ricette spiegate con semplicità passo passo attraverso i filmati, ha svelato di volersi dedicare alla sua famiglia, in particolare al marito Marco. Il loro rapporto nel tempo si è trasformato quasi esclusivamente in un rapporto di lavoro e forse potrebbe essere entrato in crisi: " Ho bisogno di stare un po' da sola con Marco. Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche colleghi di lavoro. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino. Gli voglio un bene dell'anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po' con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po', di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme ".

L'annuncio ha scatenato un'ondata di affetto e sostegno nei confronti di Benedetta Rossi, che in appena quattordici ore ha ricevuto oltre 20mila commenti. Tra i tanti messaggi di incoraggiamento anche quello di una fan di eccezione, Antonella Clerici, che ha voluto sostenere la foodblogger in questa difficile scelta.