"Mi sembra una cavolata". Amadeus spegne il caso Morandi

Amadeus si arrabbia, come poche volte nella sua vita. La questione è quella del doppio ruolo di Jovanotti come autore del brano in gara di Morandi e di super-ospite, cosa che in teoria potrebbe aver falsato la gara e spostato voti a favore del primo che ieri sera ha vinto la serata delle cover. «Morandi favorito dalla presenza di Jovanotti? Scusami ma è una cavolata». Così risponde il conduttore amareggiato nella conferenza stampa di stamattina, dopo che i giornalisti fanno ripetutamente notare che la situazione pare scorretta nei confronti degli altri artisti in gara. Nel mirino i dieci minuti in cui Jova è tornato sul palco con Amadeus, ma anche il duetto con Morandi in cui hanno proposto uno strepitoso medley di loro famosi brani, di cui si è saputo soltanto a poche ore dalla diretta. «Jovanotti non è venuto come super-ospite ma come super-amico. Non era una presenza concordata: lo ha fatto per amicizia, erano anni che cercavo di portarlo all’Ariston e voi (rivolgendosi ai giornalisti) invece, di plaudire al bellissimo spettacolo che ha fatto, al regalo che ha fatto al pubblico, cercate il pelo nell’uovo”.

Così Amadeus ha difeso il suo operato e si è sentito profondamente colpito perché è stata messa in discussione la sua onestà. Anche, se, in effetti i giornalisti ne hanno fatto solo una questione di regolamento. “Ogni cantante in gara è libero di portare chi vuole e libero di interpretare la canzone che vuole, anche un suo successo. E di annunciarlo o meno” - ha aggiunto. Stando a quanto raccontato da Amadeus, inoltre, neanche lui era a conoscenza dell'arrivo di Jovanotti fino a quando non lo ha visto la mattina nell'hotel in cui alloggia, accanto all'Ariston.

Il direttore artistico ha anche fatto sapere che il cantautore - suo grande amico, che stava corteggiando da tre anni per il Festival - è intervenuto a titolo gratuito: "Lorenzo Jovanotti non ha percepito un centesimo. Non è stata concordata la sua ospitata. Probabilmente si sarà sentito con Morandi all'ultimo momento e hanno programmato questo intervento a sorpresa”. E, una volta deciso di salire sul palco, Amadeus lo avrebbe invitato anche a fare un intervento tutto suo, quello in cui ha letto la poesia “Bello Mondo” di Mariangela Gualtieri: "Credo che avrei fatto la stessa cosa con Rkomi, faccio un esempio, se si fosse presentato con Vasco Rossi. Ho chiesto a Lorenzo di restare cinque minuti e mi ha detto di sì. Credetemi, è stato un mio desiderio di aver un super amico, che l'ha fatto per amicizia. Sarebbe stato più favorevole per Morandi ufficializzare centi giorni fa la presenza di Jovanotti, a me a livello mediatico avrebbe fatto piacere. E' venuto davvero per amicizia di Gianni e si è fermato perché un altro amico glielo ha chiesto".

Insomma, oggi la conferenza si è trasformata da ennesima celebrazione degli ottimi risultati d’ascolto (anche la quarta sera ha raggiunto ascolti altissimi: 11 milioni 378 mila spettatori pari al 60.5% di share, mai così negli ultimi 25 anni) in un processo al presentatore e alla Rai. Il succo: Morandi e Jovanotti hanno regalato bellissimi momenti al pubblico. E questo era l’importante per Amadeus e la Rai. Anche, passando sopra a regole che certe non sono. Nessun cantante si è comunque arrabbiato. Anzi Mahmood e Blanco, in testa alla classifica e ora tallonati da Morandi, arrivato al secondo posto, hanno applaudito alle performance dei colleghi. Si vedrà come andrà la gara stasera.