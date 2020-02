Michelle Hunziker: "Mia figlia Cece vuole morire per conoscere Dio"

Michelle Hunziker, reduce dai festeggiamenti del suo 43esimo compleanno, ha confessato di vivere un momento particolarmente delicato della crescita delle sue due figlie più piccole. Attraverso alcuni video, pubblicati su Instagram, la conduttrice di origini svizzere ha svelato che Celeste, la minore delle sue bambine, sta attraversando una fase particolarmente complicata legata al tema della religione.

Michelle Hunziker è uno dei personaggi di punta della televisione italiana ma nonostante i suoi impegni di conduttrice e imprenditrice, cerca di essere presente nella crescita delle sue figlie Aurora, Celeste, 4 anni, e Sole, 6 anni. A tenerla maggiormente impegnata sono soprattutto le più piccole, avute dal secondo marito Tomaso Trussardi. La Hunziker non perde occasione per dedicarsi alle figlie tra scuola e impegni extrascolastici, ma proprio durante uno di questi momenti è stata colta di sorpresa dalle domande esistenziali della piccola Celeste. Altro che fase dei "perché", Michelle Hunziker si è trovata a dover soddisfare il bisogno di conoscenza della piccola con domande decisamente complicate legate alla religione. Lo ha confessato lei stessa sui social network, attraverso alcuni video divertenti girati durante una sessione di trucco. " Ho un problema, le bambine hanno iniziato a farmi domande esistenziali, mi hanno chiesto: ‘Cos’è l’eternità’, ‘Quando possono conoscere Dio’ e ‘Quanto ci ha messo Mosè a portar il popolo ebreo nel deserto’. E adesso cosa dico? ”, ha scherzato Michelle Hunziker con il suo staff.