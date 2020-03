Michelle Hunziker svela il suo privato da Chiambretti: "Il quarto figlio? Non prendo precauzioni"

Michelle Hunziker è stata una delle ospiti di punta della puntata di #CR4 – La Repubblica delle donne andata in onda ieri. La bionda conduttrice svizzera ha deciso di raccontarsi a cuore aperto, svelando alcuni dei suoi lati più nascosti e intimi.

La Hunziker ha parlato del suo essere madre di due bambine piccole, Sole e Celeste, che si sono aggiunte alla sua primogenita Aurora, ormai adulta. Con la solita ironia che la contraddistingue, e che ultimamente esprime anche sui social, la svizzera ha scherzato con Chiambretti sulle fake news che periodicamente annunciano una nuova gravidanza. " È una cosa bella essere mamma e il fatto che vogliono che io sia mamma. La gravidanza è un momento di beatitudine totale ", ha detto la conduttrice col sorriso, che si è fatto ancora più grande e luminoso quando il conduttore le ha mostrato alcune immagini relative alla nascita delle sue figlie. Tra la prima gravidanza e le altre due sono passati molti anni e il modo in cui la Hunziker ha vissuto quei momento è stato molto diverso ma non certo meno intenso. " Aurora appena nata era bellissima, aveva la boccuccia a forma di cuore. Sole è nata con un parto naturale mentre Celeste era podalica e ho dovuto fare un parto cesareo ", ha svelato la conduttrice con gli occhi lucidi. Per Michelle Hunziker, il parto è uno dei momenti di maggiore felicità per una donna e dà l'impressione di aver raggiunto il massimo nella propria vita.