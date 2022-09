Michelle Hunziker torna da Trussardi? "Per lui non se ne parla"

Dopo l'addio a Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker sarebbe pronta a tornare sui suoi passi per riallacciare i rapporti con l'ex marito Tomaso Trussardi. L'indiscrezione arriva dalle pagine della rivista Chi, che parla di un riavvicinamento che nascerebbe da un sentimento mai svanito. L'imprenditore bergamasco, però, non sarebbe pronto a dare una seconda possibilità alla ex e il gossip si infiamma.

Che Michelle Hunziker nutra ancora un sentimento forte per l'ex marito non è un mistero. Poche settimane fa, la showgirl si era mostrata nelle storie del suo profilo Instagram con l'anello di fidanzamento regalatole da Trussardi di nuovo al dito. Una svista alla quale la conduttuttrice svizzera aveva cercato di rimediare, nascondendo in extremis la mano dall'obiettivo della fotocamera. Ma l'ultimo video caricato sui social, l'ha messa di nuovo nei guai. Nel filmato si vede la fede nuziale brillare sul suo anulare e i fan si sono subito scatenati.

L'indiscrezione trapelata dal settimanale Chi, che nel numero in edicola questa settimana parla di " un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme ", confermerebbe le ultime mosse di Michelle Hunziker. Dall'altra parte, però, i tempi per una reunion non sarebbero maturi. " Per il momento per Tomaso non se ne parla", riferisce la rivista diretta da Alfonso Signorini, che spiega: "La rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato".

L'imprenditore bergamasco sarebbe rimasto ferito dalla velocità dell'ex moglie nel guardare avanti a pochi mesi dalla separazione. Per Trussardi sarebbe stato difficile metabolizzare la fine del matrimonio con Michelle e nonostante i rumor - che lo volevano vicino alla modella Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli - in questi mesi non si è mai mostrato in compagnia di altre donne, se non per motivi di lavoro. Ora che la Hunziker sembra essere a un passo dal diventare nonna, grazie alla chiacchierata gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti, si sarebbe resa conto che l'affetto per l'ex marito non è mai svanito e sarebbe pronta a dare una seconda possibilità al matrimonio interrotto lo scorso gennaio.