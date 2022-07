L'anello, Trussardi e il video. La gaffe della Hunziker scatena il gossip

Nelle ultime ore Michelle Hunziker sta scatalizzando l'attenzione sul web per un dettaglio, che non è sfuggito al popolo dei social. La showgirl di origini svizzere ha condiviso con i suoi fan di Instagram un video, nel quale si mostra mentre coccola il chihuahua, Lilly Junior, nuovo arrivato in famiglia. Tra una carezza e l'altra, agli internauti non è sfuggito, però, l'anello indossato dalla Hunziker: un gioiello regalatole dall'ex marito Tomaso Trussardi. E sui social è esploso il caso. Ritorno di fiamma o momento nostalgia?

A insospettire i suoi follower, oltre cinque milioni di utenti, è stato l'atteggiamento della showgirl, che durante il filmato accarezza la cucciola di chihuahua con la mano sinistra. All'anulare spicca un anello con rubino rosso e diamanti, un gioiello che Michelle indossa da anni. La showgirl si accorge che l'anello è in primo piano e con un rapido gesto della mano lo fa ruotare, tanto che quando la telecamera del cellulare riprende nuovamente il dettaglio dell'arto, il gioiello sembra essere un'anonima fede.

Com'era prevedibile il gesto di Michelle Hunzinker ha scatenato il popolo del web, che sulle prime ha pensato che quello fosse un regalo del nuovo fidanzato, Giovanni Angiolini. I due ormai non si nascondono più e sono stati più volte paparazzati insieme in Sardegna e a Parigi, durante una fuga romantica. Ma mentre molti hanno creduto che lei avesse girato il gioiello per impedire che tutti pensassero a un fidanzamento ufficiale, ecco emergere la verità. E' bastato andare indietro nel tempo, sbirciando tra le foto pubblicate sulla sua pagina Instagram, per accorgersi che l'anello è un vecchio gioiello, che la showgirl sfoggia da anni - dal giorno delle sue seconde nozze in verità - e che le è stato regalato dall'ex marito Tomaso Trussardi, come confermato da lei in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi nell'agosto dello scorso anno.