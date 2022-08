Michelle Hunziker torna single

È durato giusto il tempo di un'estate il flirt tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Dopo giorni di rumor, che vorrebbero la showgirl svizzera nuovamente vicina all'ex marito Eros Ramazzotti, è arrivata la conferma della fine della relazione con il chirurgo ortopedico sardo.

A anticiparlo è il settimanale Chi in edicola mercoledì 24 agosto, che mette un punto a uno dei gossip più chiacchierati di questa calda estate. " Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti " ha dichiarato Michelle Hunziker alla rivista diretta da Alfonso Signorini. L'amore tra la showgirl e l'ex volto del Grande Fratello, nonché ortopedico, era sbocciato a marzo. A scoprire la neo coppia era stato il giornale tedesco Bunte, che aveva messo in copertina la showgirl e il dottore mentre si baciavano.

La notizia aveva lasciato interdetti i fan della Hunziker, che speravano in un ritorno di fiamma con l'ex marito Eros Ramazzotti, dopo l'annuncio della separazione da Tomaso Trussardi. E invece le foto dei paparazzi tedeschi hanno scancito l'inizio di una storia che è durata però solo pochi mesi. A luglio la coppia è stata sorpresa a Parigi per un weekend romantico e poi in barca nelle acque cristalline della Sardegna. Le voci che ci fosse "maretta" tra Angiolini e la Hunziker, però, si sono iniziate a diffondere nelle scorse settimane, quando la conduttrice di Michelle Impossible ha commesso una gaffe social, mostrandosi in un video Instagram con l'anello di fidanzamento donatole da Trussardi.