Taylor Mega lancia il suo libro... ​con un maxi errore grammaticale

Avere un nome più o meno famoso sembra che, ormai, sia il passepartout per l'editoria. Ciclicamente, i volti noti annunciano di aver scritto un libro e queste fatiche letterarie molto spesso raccolgono anche buoni risultati di vendita. Il più delle volte sono volumi biografici in cui il personaggio si racconta, con aneddoti dall'infanzia in poi. Ci sono spesso retroscena, segreti mai rivelati e tutto quello che potrebbe incuriosire un fan. È per loro che i più delle volte i libri vengono scritti e, nell'attuale scenario, a firmarli sono soprattutto gli influencer, quelli che sanno di poter attingere a un bacino certo di seguaci per le vendite. L'ultima, in ordine cronologico, ad aver scritto un libro è Taylor Mega. La bionda friulana ha deciso di pubblicare il suo voume seguendo la scia di altre sue illustri colleghe e ne ha dato l'annuncio su Instagram, con un post che è stato però oggetto di feroci critiche.

" Sono emozionata e felicissima e lo si può vedere dalle mie faccie ", scrive Taylor Mega nella didascalia del breve video da 15 secondi in cui mostra la vetrina della libreria e si fa riprendere mentre ne firma una copia. Agli utenti non è certo sfuggito il dettaglio, l'errore ortografico che non può essere certo definito un refuso. Quella "i", in facce, ha scatenato l'ironia del popolo della rete, non tanto perché a sbagliare è stata Taylor Mega, ma perché a sbagliare è stata una persona che ha appena scritto un libro e che con quel post lo stava pubblicizzando. Sorvolando sugli altri dettagli ortografici relativi agli accenti sbagliati, che sono errori trascurabili, quella "i" di troppo non è giustamente piaciuta e ha fatto sì che Taylor Mega venisse sommersa di critiche.