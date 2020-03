Milly Carlucci rinuncia a Ballando con le stelle, per via del coronavirus: "Stiamo a casa"

L'attesa nuova edizione di Ballando con le stelle, la cui prima puntata era prevista per il prossimo 28 marzo in prima serata su Rai 1, è stata rinviata. Negli ultimi giorni erano emerse diverse indiscrezioni in rete sul rinnovato dance-show condotto da Milly Carlucci con la collaborazione speciale di Paolo Belli. Tra cui l'indiscrezione divulgata dal portale-web d'informazione Tpi, secondo cui la ballerina professionista veterana di Ballando, Alessandra Tripoli, non fosse stata confermata nel nuovo cast ufficiale del format Rai. Ma non è solo per via di quest'ultima voce che Ballando aveva fatto parlare di sé, negli ultimi giorni. Dalle recenti anticipazioni tv emerse in rete, era trapelato inoltre che la Carlucci avesse adottato delle misure precauzionali per la nuova edizione di Ballando attesa dai telespettatori, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per fronteggiare la pandemia di Coronavirus. Che ha colpito il Bel Paese e continua a registrare dei significativi aumenti di contagiati e vittime. Ma la stessa conduttrice ha fatto sapere di aver rinunciato, per il momento, alla messa in onda del suo dance-show, lanciando un annuncio sui social-media.

Nella descrizione di un nuovo video pubblicato sul suo profilo Instagram - che la immortala nello studio di Ballando- ha, cioé, destinato un lungo messaggio al web, smentendo i rumor circolanti sulla presunta imminente messa in onda del suo programma. "Il nostro studio è quasi pronto ed è sempre un’emozione stare qui -si legge tra le prime righe del suo messaggio-, ma essendo sensibili alle richieste del Presidente Del Consiglio @giuseppeconte_ufficiale abbiamo deciso di sospendere le prove di #ballandoconlestelle e il programma slitterà più avanti". E a conclusione del suo annuncio social, ha, infine, invitato tutti a prevenire il rischio di contagio dal Covid-19: "Vogliamo attenerci scrupolosamente a tutte le regole di sicurezza consigliate dal @ministerosalute. La cosa più importante, in questo momento è rimanere a casa. E prenderci cura della nostra salute. Vi terremo aggiornati su tutte le novità. A presto Milly. @ballandoconlestelle. #iorestoacasa #coronavirus #rai1".

