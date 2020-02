Vasco Rossi minacciato di morte: "Morirai per mano mia, tossico"

" Vasco Rossi morirai per mano mia, bastardo tossicodipendente ", sono le scioccanti parole scritte da un utente sconosciuto sotto uno degli ultimi post di Vasco Rossi. La minaccia, diretta e violenta come poche, non ha turbato il rocker di Zocca che però non ha voluto far passare la cosa in sordina. Vasco ha deciso di condividere il commento sui suoi profili social e ironizzare sull’episodio, rivolgendo un messaggio video al misterioso follower.

Il cantautore italiano, in questo periodo, si trova a Los Angeles dove ha un suo studio di registrazione. Negli scorsi giorni sui suoi account social aveva pubblicato alcune foto in compagnia del cantautore romano Ultimo, anche lui negli States. Insieme si sono ritrovati a cena per festeggiare il recente compleanno di Vasco Rossi (il 7 febbraio scorso), ma a poche ore da quella spensierata serata ecco la doccia fredda. Sotto uno degli ultimi post Instagram del cantante è comparso, infatti, una scioccante minaccia di morte. Parole durissime, scritte da un troll (un account falso, con ogni probabilità), che però hanno destato l’attenzione di molti fan e follower e soprattutto quella di Vasco Rossi.