Manzini: "Il mio exploit a Striscia? Mi sento Roger Rabbit: un tenerone che diverte"

Si è sistemata dietro il bancone di Striscia la notizia come se fosse la centesima volta che si accomodava lì, come se fosse la Hunziker. Pareva una conduttrice navigata, scoppiettante e disinvolta nel lanciare i servizi del Tg satirico, a suo agio accanto a Gerry Scotti che le ha lasciato ampio spazio. Insomma, Francesca Manzini ha debuttato lunedì sera al top. Non solo perché quel ruolo le pareva cucito addosso, ma anche perché la puntata del suo exploit ha registrato il record stagionale del programma di Antonio Ricci: 5.776.000 spettatori per il 20,27 per cento di share con picchi di ascolto di oltre 7 milioni. Francesca, 29 anni, fino all'altro ieri era nota come imitatrice (sue le spassose parodie di Mara Venier e Asia Argento), attrice e conduttrice radiofonica, Striscia l'ha consacrata come presentatrice.

Francesca, commenti positivi, social a tuo favore, dati di ascolto boom, non potevi sperare di meglio...

«Infatti mi sono fatta due camomille, ma ero talmente agitata che ho chiamato la guardia medica pensando di avere il Coronavirus! Ora faccio finta che non è successo nulla, altrimenti mi blocco... Mi hanno dato una grande responsabilità e quello di cui sono più contenta è che non ho deluso Antonio Ricci».

Lui cosa ti ha detto stamattina?

«Sei andata da Dio e Continua a essere te stessa, lo stesso suggerimento che mi aveva dato prima di cominciare. E non è difficile perché Striscia lo permette più di altri programmi che hanno regole più rigide».

Il trucco per non andare nel panico è quello di pensare mentre sei in onda di esser nella tua cameretta davanti alla parete come quando eri piccola e provavi migliaia di volte le battute?

«Anche. Ma l'altra sera non pensavo proprio a niente. Ho studiato alla perfezione la dinamica di Striscia e con Gerry Scotti c'è stata un'alchimia perfetta».

La tua fortuna è stata la parodia della Venier, che Ricci ha voluto a Striscia in questa edizione, fino a sceglierti per la conduzione, ma che ti ha portato anche qualche discrepanza con lei.

«L'ho vista solo una volta, parlava in romanaccio lei che è veneta, dicendo parolacce. Mi è bastato quell'incontro per farne una caricatura... poi ci siamo chiarite, mi ha anche mandato messaggi di complimenti. Imitarla con il deepfake - l'immagine del volto sovrapposta - è uno spasso, non mi devo neppure truccare».

Hai fatto tanta gavetta per arrivare al successo: dai villaggi turistici ai video amatoriali, alla radio, alle ospitate come imitatrice, a concorrente di Amici Celebrities. Hai superato tanti rifiuti come quello di Carlo Conti che non ti scelse per Tale e quale...

«Ma io sono contenta dei no che ho ricevuto, fanno crescere e migliorare. Conti è un mio grande fan, mi ha detto meno male che non ti abbiamo presa, vedi dove sei arrivata... Io mi sento un po' come Roger Rabbit: è un tenerone che ha avuto tante sfortune ma continua a regalare allegria e a credere nella sua dignità ed essenza».

Hai sofferto di anoressia e bulimia, hai litigato con la vita e con il tuo corpo e ora hai vinto grazie anche al tuo corpo. È anche un bel messaggio per i tanti ragazzi che guardano la trasmissione.

«Sono felice di come sono e del mio corpo un po' giunonico. Ho imparato che nella vita c'è sempre qualcuno che ti può corrispondere. Non mi sento un esempio ma sono contenta di spargere un po' di allegria... e continuerò a mangiare panini con il salame sdraiata a letto guardando i film con Cary Grant».

Hai avuto una infanzia complicata, isolata e rapporti difficili con tuo padre (Maurizio Manzini, storico dirigente della Lazio), ora sarà orgoglioso di te...

«Dico solo che sono felice di tutto ciò che non ho avuto perché chiunque ti faccia del male ti sta dando qualcosa. Per diventare più forte. E non rimprovero gli altri perché ognuno vive momenti difficili».

È vero che fai anche la mediatrice finanziaria?

«Certo. E continuo a farla, sono una con i piedi per terra, non si sa mai cosa succede nella vita, mi tengo un piano B».

Sei dietro il bancone di Striscia una sola settimana, ti piacerebbe restare di più?

«Certo che sì, anche per mesi... ma già così è un grande successo».