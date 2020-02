Miriana Trevisan difende il fratello di Pago e asfalta Serena: "Mi astengo dal commentarla"

Su quanto accaduto nell’ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip interviene Miriana Trevisan che, in collegamento con Mattino Cinque, ha difeso a spada tratta il fratello di Pago e asfaltato con poche – ma chiare – parole Serena Enardu.

La ex compagna del cantante, attesa per un confronto nella diretta di ieri, 10 febbraio, aveva annunciato che non sarebbe entrata in Casa per un confronto con Serena, salvo poi scoprire che il suo posto era stato ceduto proprio all’ex cognato, Pedro Settembre. Quest’ultimo, entrato al Gf Vip per salutare il fratello e dire la sua sulla partecipazione della Enardu al reality show, ha messo in evidenza anche alcuni comportamenti ambigui che la ex tronista ha avuto sui social pochi giorni prima di riabbracciare Pago. Dopo queste segnalazioni, quindi, Serena si è scagliata duramente contro Pedro e la famiglia del compagno, definendole persone “ignoranti” con un “cervello piccolo così” che badano ai “like”.

Parole forti, che hanno scosso Pago e che hanno scatenato delle reazioni anche dall’esterno. Prima fra tutte quella di Miriana Trevisan, che per lungo tempo ha avuto rapporti con la famiglia del suo ex compagno e che, tutt’ora, ha un ottimo rapporto con loro. La donna, quindi, si è sentita in dovere di difendere Pedro dagli attacchi di Serena, senza risparmiarsi dichiarazioni al vetriolo nei confronti di quest’ultima.

“ Un’analisi di Serena? In realtà mi vorrei astenere – ha esordito la Trevisan in collegamento con Mattino Cinque - . Quello che posso dire è che conosco bene la famiglia e il fratello, e mi allineo su quello che ha detto. Il fratello, per intervenire in una situazione del genere, ha vissuto quei sette anni che io non conosco e ci sono delle cose che noi non vediamo. È chiaro che vedo disarmonia ”.

“ Le offese che Serena ha fatto alla sua famiglia sono di poco gusto, così come i “mi piace” – ha aggiunto ancora lei - . Io non lo avrei fatto. Posso dire anche che loro avrebbero bisogno di stare soli al di fuori di questa situazione, chiarirsi...Pacifico, in questo momento, ha anche bisogno di parlare con la famiglia e gli amici che hanno tutta un’altra idea. Così come Serena... ”.

Incalzata da Federica Panicucci, inoltre, Miriana ha voluto chiarire l’intento dell’ingresso di Pedro Settembre al Gf Vip. “ L’entrata di Pedro non era per i ‘like’. Io parlo tutti i giorni con la famiglia, meravigliosa, che ha sofferto e sta soffrendo – ha precisato lei - . L’entrata di Pedro è stata semplicemente per svegliare il fratello e avvertirlo: ‘Gioca da solo, sei un artista, sei un cantante, sei una persona meravigliosa. Gioca da solo! ’”.

Spiegando di non aver alcuna intenzione di entrare nella Casa per un confronto in un clima teso come quello di ieri e preoccupata che il figlio, se la relazione tra Pago e Serena dovesse continuare, potrebbe assistere ad un certo tipo di litigi, Miriana Trevisan ha sottolineato che quanto sta accadendo nella vita sentimentale dell’ex compagno lo stia “ distraendo sia dal punto di vista artistico che come padre ”.