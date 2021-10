"Ruba un posto": scatta la rissa ad Amici

Per una volta i ruoli si sono invertiti. Nella scuola di Amici non è più Alessandra Celentano la "cattiva" della situazione. A finire al centro delle critiche, questa volta, è Veronica Peparini. Da ore l'insegnante della scuola di Maria De Filippi è al centro di pesanti polemiche per avere mandato in sfida il ballerino Mirko. Secondo la coreografa il ragazzo "rubava" un posto ai più meritevoli, ma il pubblico non ha gradito il suoi giudizio e dopo l'eliminazione del 19enne, sul web è esplosa la rivolta.

" So che rischio di passare per la cattiva - ha spiegato Veronica Peparini, annunciando di volere mandare in sfida Mirko contro Dario durante la puntata domenicale della trasmissione - ma non c'è niente di personale. Io sono qui per parlare di danza. Secondo me Mirko ruba un banco a chi è più pronto e preparato e meriterebbe più di lui di stare nella scuola ". Lo scontro tra i due ballerini è apparso impari e la conseguente sconfitta di Mirko ha sollevato un polverone.

Mirko, 19 anni, era entrato nella scuola di Amici da autodidatta, con una tecnica di danza ancora grezza, non potendosi permettere lezioni di ballo fuori dal programma. I professori hanno comunque visto in lui particolari doti e abilità e hanno deciso di farlo entrare "a tempo" nella scuola. Un mese per consentire al ragazzo di migliorare e dimostrare le proprie capacità. Le difficoltà non sono mancate sin da subito e Mirko è stato addirittura sospeso dalla Celentano per un comportamento negativo tenuto durante le prove.

Veronica Peparini, però, non ha atteso le quattro settimane, scegliendo di metterlo in sfida contro Dario dopo appena quindici giorni dal suo arrivo. L'esito del confronto è stato scontato e la rabbia del pubblico si è riversata sui social network: " Veronica non ha capito un cavolo. Mirko è venuto ad Amici perché fuori economicamente non può permettersi le lezioni, ecco perché la Celentano lo ha preso in squadra", "Mirko aveva diritto di restare un mese, Veronica scendi dal piedistallo invece di assumere questo comportamento odioso e irrispettoso", "Va bene che Mirko non fosse all'altezza, ma Veronica fattelo dire hai fatto veramente una carognata", "Veronica sei una persona egoista e senza cuore ".

Persino Alessandra Celentano ha criticato il comportamento tenuto dalla collega: " Questa è stata una sfida ridicola. Penso che Veronica si sia accanita contro questo ragazzo. Mirko non è entrato normalmente, è entrato qui per fare un’esperienza di un mese, avresti potuto aspettare una settimana… Lui è in un'altra situazione rispetto agli altri ". Le parole della professoressa non sono servite a molto. Mirko ha comunque dovuto abbandonare Amici, lasciando il banco al neo arrivato Dario.