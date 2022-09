Miss Universo Italia è Virginia Stablum: chi è l'ex volto di Uomini e Donne

Miss Universe Italy 2022 è Virginia Stablum. Nata a Trento da madre italiana e padre di origini afrotedesche, 24 anni, la modella e influencer ha superato di pochissimo la rappresentante del Friuli Venezia Giulia, Alice D'Avanzo, conquistando la fascia con la quale rappresenterà l'Italia alla finale di Miss Universe in programma a gennaio 2023.

" Sono entusiasta di questa vittoria - ha detto Virginia Stablum subito dopo l'elezione avvenuta in Salento - ed è forse scontato dirlo ma, sono soprattutto orgogliosa di aver partecipato ad un concorso incredibile e innovativo che promuove le nuove frontiere della bellezza sempre più pop (popolare, ancorato alla realtà) e digitale, proprio come piace a me, qualificando la donna come portatrice di valori che vanno oltre l'aspetto ".



Virginia non è un volto nuovo al pubblico televisivo e social. L'influencer è stata infatti la fidanzata di Ignazio Moser, oggi compagno di Cecilia Rodriguez. Ma la 24enne, madre di un bambino, è stata soprattutto uno dei personaggi di punta della stagione 2018 di Uomini e donne e dopo cinque mesi di corteggiamento, venne scelta dal tronista Nicolò Brigante con il quale, però, la storia è durata pochissimo. Nel suo cuore è subentrato, invece, l'imprenditore Vittorio Scala e con lui oggi lei si dice " serena e felice ".