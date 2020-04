Il mistero della casa a Malibu: Harry e Meghan hanno comprato la villa di Mel Gibson?

Il sogno americano del principe Harry e Meghan Markle sta prendendo vita: la coppia avrebbe da poco comprato casa a Malibu, come riferisce un articolo su Io donna. I duchi di Sussex avrebbero scelto la ex villa di Mel Gibson, una proprietà da sogno immersa tra le colline californiane.

L’abitazione era stata messa sul mercato diversi mesi fa per 14,5 milioni di dollari. La casa, in stile country chic, è stata da poco ristrutturata. È di 610 metri quadri ed è composta da cinque camere da letto, cinque bagni, un’ampia cucina in stile provenzale, palestra attrezzata e due piscine. Ma quello che più colpisce è il giardino terrazzato di 2,2 ettari con una splendida vista sull’Oceano Pacifico.

Oltre alla bellezza indiscutibile dell’immobile, Harry e Meghan saranno rimasti impressionati dalla posizione. I vicini sostengono che sia più sicura dell’area militare di " Fort Knox " e difficilissima da raggiungere.

La notizia è stata confermata anche da The Sun, con un "ma". Le fonti del tabloid inglese sono piuttosto discordanti sulla possibilità che ci sia stato o meno questo acquisto. La scorsa settimana un agente immobiliare della zona, Andrea Pilot, ha riportato con un post Instagram la notizia: " Grandi novità il principe Harry e Meghan acquistano la casa di Mel Gibson" . Da quel momento la curiosità dei giornalisti è esplosa. Il post è stato cancellato dopo poco. " Sono stati firmati accordi di non divulgazione. Ma sei molto animato - ha commentato una fonte al The Sun -. La villa è favolosamente bella, quindi forse (i Sussex, ndr) hanno dato un'occhiata lì dentro e volevano averla. È molto intima. Non c'è niente di simile sul mercato" . Ma un insider, vicino a Harry e Meghan, avrebbe detto che la notizia è " categoricamente falsa ".

Vero o no, la decisione di comprare una casa a Malibu non sembra affatto inverosimile. Molte star del cinema, come Julia Roberts, Cher e Dustin Hoffman, hanno scelto la città per la sua quiete, che è proprio quello che desiderano i duchi di Sussex: una vita lontana dalla stampa inglese e dalla Royal Family per crescere il piccolo Archie. Meghan Markle potrebbe, oltretutto, stare più vicina alla madre, Doria Ragland, che vive ancora a View Park-Windsor Hills, a breve distanza da Malibù.

Il principe Harry potrebbe aver appoggiato la scelta in memoria della defunta madre, Diana. Secondo quanto riferito da Paul Barrel, il maggiordomo personale di Lady D, la Spencer avrebbe voluto trasferirsi lì con il suo nuovo compagno, Dody Al-Fayed. Un sogno che è stato infranto dal mortale incidente in auto del 1997 e che suo figlio ora ha la possibilità di realizzare, regalando ad Archie Harrison quell’infanzia semplice che lui non è riuscito ad avere.