Modella accusa Antonio Zequila: "Mi sono sentita molestata"

Spuntano nuovi retroscena sul passato di Antonio Zequila, ma questa volta non si tratta di una sua fiamma, bensì di una modella, Andrada Marina, che lo accusa di averla molestata.

Le affermazioni della donna, ballerina ed ex concorrente del concorso “Miss made in Italy”, fanno riferimento al 2015, quando lei era una delle ragazze in gara e Zequila presentatore. Secondo quanto rivelato dalla Marina al settimanale Nuovo, Antonio, dopo la presentazione del concorso di bellezza, l’avrebbe invitata in camera sua per parlare di lavoro e qui sarebbe avvenuta la presunta violenza.

“ Durante una serata mi sono esibita in un numero di danza del ventre, la mia grande passione, e lui mi ha notata – ha iniziato a spiegare Andrada - . Così mi ha invitato a raggiungerlo nella sua stanza d'albergo: mi ha detto che avevo talento e che voleva parlarmi di lavoro ”. Per rendere la sua proposta forse più allettante pare che Antonio Zequila si sarebbe vantato con la ragazza anche delle conoscenze nel mondo dello spettacolo. “ Quando sono entrata nella sua stanza mi ha raccontato che conosceva molto bene Mara Venier – ha dichiarato la donna - . E ha detto che, se avessi voluto, mi avrebbe fatto partecipare a Tu si que vales (dove la Venier era giudice popolare). Poi ha cominciato a farmi complimenti fino a quando, tra una parola e l'altra, mi ha baciata ”.

Ed è stato in questo momento che la ballerina si sarebbe sentita davvero in pericolo. Il tentativo di un bacio da parte di Zequila, infatti, non sarebbe stato unico ma, secondo quanto riportato dalla Marina, Antonio avrebbe cercato per ben due volte di "rubarle un bacio". “ Il suo gesto mi ha spiazzata, mi sono sentita molestata. Ci rimasi malissimo. Lui allora ha provato a tranquillizzarmi: mi ha fatto sedere sul letto, ha detto che non sarebbe successo niente e, invece, ha provato a baciarmi una seconda volta – ha continuato a raccontare Andrada - . A quel punto sono scattata in piedi e gli ho risposto: ‘Mi dispiace, ma non sono quel tipo di ragazza’. Sono uscita di corsa dalla stanza, senza nemmeno aspettare la sua reazione ”.

Le accuse della modella contro Zequila sono molto gravi e, probabilmente, Alfonso Signorini deciderà di metterlo al corrente dei fatti cercando una controreplica da parte dell’attuale concorrente del Gf Vip.