Ecco la figlia di Monica Bellucci e il duro sfogo che spiazza tutti

Deva Cassel sta pagando il duro scotto di essere la figlia di due divi. La primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha da poco esordito nel mondo della moda come testimonial di un noto brand italiano, ma il suo debutto professionale - sulle orme della mamma - le sta costando l'attacco degli hater. Sui social network, infatti, Deva è stata accusata di essersi ritoccata chirurgicamente le labbra per assomigliare alla madre Monica. Lei, nonostante i suoi 15 anni, però non è rimasta in silenzio, replicando alle accuse (mostrando le sue foto da bambina) e dando una lezione di stile a coloro che l'hanno attaccata.

Monica Bellucci aveva solo 20 anni quando decise di abbandonare gli studi per dedicarsi alla recitazione e al mondo della moda. Oggi a seguire le sue stesse orme è sua figlia Deva Cassel che, a soli 15 anni, è già protagonista di servizi fotografici e spot per alcuni noti brand internazionali. Solo pochi mesi fa Deva ha debuttato anche sui social network con una pagina personale, ma purtroppo l'esposizione sui social ha portato, come conseguenza, l'esposizione anche alle critiche. Le ultime hanno riguardato il suo angelico viso, ritenuto troppo simile a quello della madre per esser frutto del solo Dna. E così ecco arrivare le prime pesanti accuse: " Perché non ti accetti come sei? Sembravi carina prima dell'operazione, non devi imitare tua madre e rubare la sua identità. È meglio essere te stessa e trovare il tuo posto ".

Parole durissime - a insinuare il dubbio che la giovane si sia sottoposta a un ritocchino estetico per aumentare il volume delle labbra - che però la figlia di Monica Bellucci ha rispedito al mittente: " Presto avrò 16 anni. È normale che gli adolescenti subiscano cambiamenti fisici, specialmente a questa età. Non ho mai preso in considerazione un'operazione e so che i miei genitori non mi avrebbero mai permesso di sottopormi a una procedura di cambio del corpo senza una buona ragione. Le mie labbra si sono evolute come il resto del mio corpo perché è così che funziona crescendo. Pensa prima di diffondere informazioni così stupide e inutili su una ragazza ".