Il monociglio e il femminismo. Soleri al centro delle critiche

Continua a fare discutere la scelta di Giorgia Soleri di non depilarsi. La giovane influencer da tempo porta avanti la sua battaglia contro la depilazione di gambe, inguine e sopracciglia e sui social network le sue foto con la peluria in bella mostra non smettono di scatenare critiche e polemiche.

Per molte quella del monociglio è semplicemente una moda da seguire, per altre rappresenta invece una rivendicazione femminista per contrastare il cosiddetto patriarcato. Come se il "potere" potesse essere direttamente proporzionale alla quantità di peli sul proprio corpo. Un pensiero sposato dalla Soleri che sul web si è fatta paladina della "libertà di non depilarsi", ma che è stata costretta a scontrarsi con il disappunto del popolo dei social. L'ennesima polemica è esplosa in seguito alla replica seccata che la fidanzata di Damiano dei Maneskin ha fatto al tweet di un utente di Twitter.

" Non si depila però le sopracciglia belle belle se le fa eccome. Poi voglio proprio vedere le gambe...", ha scritto una ragazza sulla piattaforma social rivolgendosi alla Soleri, che seccata ha condiviso un suo primo piano : "Ecco pure le sopracciglia, visto che ci tieni tanto ". Il botta e risposta tra l'influencer e l'utente ha così permesso al popolo di Twitter di tornare a criticarla: " Un grande applauso alle influencers "femministe" che non hanno pronunciato mezza parola sul diritto di aborto ma che mostrano orgogliose il monociglio per finire sugli articoli spazzatura", "Ma ancora? Quanto potrà andare avanti sta storia? Pensate di essere innovativi? Ma a chi interessa davvero sta cosa? Se è con queste battaglie che pensiamo di scardinare il patriarcato, buona notte", "Questo mostrare costantemente i peli sotto le ascelle rende la 'lotta' contro il patriarcato cringe e annulla l'effetto di protesta che dovrebbe avere. Diventa ostentazione ".

A molti la sua lotta femminista a colpi di peli non depilati appare più una provocazione. Un modo nuovo per fare parlare di sé e attirare l'attenzione, in tempi in cui creare hype sembra essere l'unico modo per emergere sugli altri: " Trovo ormai un po' costruito il tutto con lo scopo di parlarne e discuterci su. Guarda caso sempre foto molto ravvicinate per parlare e litigare sulle sopracciglia", "Quelle sopracciglia discutibili sono semplice esibizionismo per far parlare di te. Non è forma di libertà ma Solo capacità di vendere la tua immagine ". E qualcuno ha posto addirittura l'attenzione su vecchie foto social in cui la Soleri sfoggiava sopracciglia curatissime. " Nelle vecchie foto nelle quali hai i capelli biondi corti, le sopracciglia te le facevi...dove sta la coerenza? E' solo per far parlare di te e in questo sei ingamba, sei un'ottima imprenditrice, ma poco coerente ". Quando si dice fare il pelo e il contropelo.