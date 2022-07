"Cafone...". Chiara Ferragni e Giorgia Soleri a cena in reggiseno

Dove sta il confine tra libertà e decenza? Se lo stanno chiedendo da ore gli utenti dei social network, dopo che Giorgia Soleri e Chiara Ferragni hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram foto in cui si mostrano a cena fuori in reggiseno. Ormai si sa, la moda vive di regole proprie ma il confine tra libertà di espressione e provocazione è così sottile che il dibattito sul web si è letteralmente infuocato.

A dare il via alla polemica sono stati due scatti - realizzati in tempi e luoghi diversi - pubblicati dalle due influencer. Foto in cui entrambe si sono fatte immortalare mentre si trovano a cena in due noti ristoranti con un look decisamente risicato: jeans e bikini in pizzo nero per la Ferragni e gonna e reggiseno in pizzo nero per la fidanzata di Damiano dei Maneskin. Una scelta che per le due donne richiama alla libertà di espressione, ma che per la maggior parte di quelli che hanno visto le loro foto sa di provocazione e ostentazione: " Perché non diciamo che la nostra amica giorgina soffre così tanto dell'appellativo di 'fidanzata di' che passa le giornate a lanciare provocazioni per far parlare di sé? E sì, con con questo caldo fa schifo vedere peli sudaticci, e sì, è da cafoni presentarsi in reggiseno a cena", ha tuonato un'utente su Twitter commentano il look della Soleri, mentre un altro scriveva: "Andare a cena in reggiseno mi pare più una mancanza di rispetto e un segno di volgarità che un atto rivoluzionario comunque, io direi che bisogna ristabilire un pochino le cose basilari proprio dell'educazione ".

A molti la scelta di Chiara Ferragni e Giorgia Soleri di uscire in intimo o con dei semplici paracapezzoli non è apparsa come un segno rivoluzionario femminista, ma piuttosto semplice maleducazione e cattivo gusto e su Twitter si sono moltiplicati i cinguettii di disapprovazione nei confronti delle due influencer: " A me non interessa se ti chiami GiorgiaSoleri o ChiaraFerragni, se ti presenti vestita così ad un ristorante non stai combattendo il patriarcato, sei solo una cafoncella", "I peli sono ca**i suoi, la cena in reggiseno è da maleducata no", "Sinceramente raga se per voi è normale andare a cena e mettersi in reggiseno, il problema è il vostro", "Io non posso entrare in un ristorante in mutande e le donne non dovrebbero poter entrare in un ristorante in reggiseno indipendentemente dai soldi che hanno. Non ho mai visto foto di Beckham o Ronaldo a cena in intimo, per esempio ". In effetti la moda di svestirsi sempre di più e mostrarsi in pubblico o sui social sembra essere una prerogativa tutta italiana piuttosto che internazionale, dove influencer del calibro delle Kardashian non sembrano avere bisogno di spogliarsi per vendere i loro prodotti e ottenere consensi.