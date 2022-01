Moon Knight, tutto sulla nuova serie Marvel in arrivo su Disney+

Disney+ ha diffuso il primo trailer ufficiale di Moon Knight, la nuova live-action serie targata Marvel che arriverà sulla nota piattaforma streaming a partire dal 30 marzo 2022.

La storia ruota intorno a Steven Grant (l'Oscar Isaac visto recentemente in Dune di Denis Villeneuve), un impiegato di un negozio di souvenir che sembra avere una comune vita tranquilla. Tuttavia la sua esistenza viene stravolta quando, complice anche una mancanza di sonno, comincia ad avere vuoti di memoria e allucinazioni che lo portano ad uno stato di paranoia costante, in cui non riesce più a discernere la verità dalla finzione.

Ben presto, però, l'uomo scopre che quelle che crede essere allucinazioni deliranti sono in realtà dei ricordi di un'altra vita. Una vita che non gli appartiene, non del tutto almeno. Steven scopre così di avere un disturbo dissociativo dell'identità e che il suo corpo è la casa anche di un'altra persona, il mercenario Marc Spector. Mentre comincia ad accettare l'idea che, per poter tornare a stare bene deve abbracciare il caos, Steven decide di collaborare con Marc per fronteggiare alcuni nemici che si affacciano all'orizzonte e cercare di comprendere la propria identità. Il mistero lo porterà a sfidare persino i potenti dei dell'Egitto.

Il primo trailer ufficiale della serie - presentato durante l'halftime della NFL Super Wild Card - mostra al pubblico il protagonista mentre è preda delle sue allucinazioni che gli impediscono di vivere una vita normale e lo rendono addirittura pericoloso per se stesso e per le persone che lo circondano. Nel video è possibile vedere anche un altro attore protagonista della serie, Ethan Hawke.

Del cast fanno parte anche May Calamawy e l'attore francese Gaspard Ulliel. Oltre al trailer Disney+ ha condiviso anche il poster ufficiale di Moon Knight. La serie sarà composta da 6 episodi che saranno diretti da Mohamed Diab e dal team di Justin Benson & Aaron Moorhead. Il personaggio di Moon Knight è apparso per la prima volta sulle pagine di Werewolf by night nel 1975 ed è stato creato da Doug Moench, con disegni di Don Perlin.