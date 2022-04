Morandi e l'ucraina ospitata: "Non parlavamo, stava chiusa in stanza"

Gianni Morandi ospita una profuga ucraina per quindici giorni. É quanto ha rivelato il noto cantante in un’intervista con Massimo Giletti su Rtl 102,5. L’artista questa volta, come dice il testo della canzone che è arrivata seconda a Sanremo, ha davvero aperto le porte. L’ospite della villa a Bologna è stata a una 69enne in fuga dalla guerra.

“ Si chiudeva in camera – rivela Morandi – piangeva e cercava di parlare al telefono con alcuni familiari che erano là. Non riuscivamo a comunicare molto bene con lei perché parlava solo ucraino o russo” . Pur non comprendendone i contenuti, comunque, non sono passate inosservate al compositore le lunghe conversazioni tra la signora e i suoi parenti. L’autore di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” fino a ora solo con la musica aveva raccontato i momenti tragici di un conflitto.

Non a caso, però, come da lui stesso rivelato, quell’incontro gli ha ricordato di essere nato appunto durante un momento simile alle immagini che oggi vengono trasmesse dai telegiornali. “Un soldato americano – racconta il nativo di Monghidoro – portò una coperta a mia madre che stava partorendo. Per questo americano, mi chiamavo Little John, chissà dove è finito” .

Ecco perché il cantante ha voluto instaurare un rapporto speciale, sin da subito, con la sua ospite che “è voluta tornare a casa sua, nonostante le bombe” . Lo stesso volto noto della musica, però, ha sottolineato come quei giorni non li dimenticherà mai. Ha tenuto a restare in contatto con la 69enne fino a quando non si è accertato che il suo ritorno in patria fosse andato nel migliore dei modi.

Per il cantautore è stata “un’emozione indescrivibile” quando la signora lo ha ringraziato per l’ospitalità ricevuta. Quegli attestati di stima lo avrebbero riportato alla sua infanzia e ai ricordi della famiglia quando ci fu lo sbarco degli alleati. Mai, però, si sarebbe aspettato un altro conflitto dopo il 25 aprile del 1945.