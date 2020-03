Morgan bacia Angelica Schiatti ma aspetta un figlio da Alessandra Cataldo

La vita sentimentale di Morgan sembra essere abbastanza turbolenta: l’artista, che sta per diventare padre per la terza volta, è stato avvistato in atteggiamenti affettuosi con la collega Angela Schiatti.

Dopo le polemiche nate in seguito al Festival di Sanremo 2020 e alla lite pubblica con l’ex amico Bugo, Morgan è tornato alla quotidianità e, come svelato tempo addietro, si sta preparando ad accogliere il suo terzo figlio. Dopo Anna Lou, nata dalla relazione con Asia Argento, e Lara, figlia di Castoldi e Jessica Mazzoli, Morgan si appresta ad accogliere il bambino frutto dell’amore con Alessandra Cataldo.

Proprio quest’ultima, solo qualche giorno fa, era stata accusata dalla Mazzoli di aver avuto una relazione clandestina con Morgan proprio nel periodo in cui lei era incinta. Secondo quanto denunciato da Jessica via social, il cantante e la sua attuale compagna avrebbero allacciato i rapporti quando lei era all’ottavo mese di gravidanza. A queste illazioni, però, i diretti interessati hanno scelto di replicare con silenzio ed indifferenza, ma nelle ultime ore Morgan è finito di nuovo al centro del gossip.

Secondo quanto documentato dal settimanale Diva e Donna, Marco Castoldi è stato avvistato mentre è in atteggiamenti affettuosi con la collega cantante Angelica Schiatti. Eppure, come risulta, Morgan continua ad essere legato alla Cataldo, che dovrebbe partorire a breve. Il bacio tra lui e la Schiatti, dunque, arriva in un momento assai delicato e lascia intendere che, così come appare sul palco, anche dal punto di vista sentimentale Morgan viva una serie di emozioni e sentimenti contrastanti.

Il bacio tra lui e la Schiatti, immortalato dai paparazzi, sembra non lasciare alcun dubbio e fa intendere che tra i due ci sia molto di più che una semplice amicizia affettuosa. Morgan, però, continua a vivere a Milano con Alessandra Cataldo poiché, come noto, la sua abitazione a Monza è stata pignorata in seguito ai problemi finanziari di cui aveva parlato a tutti i giornali.